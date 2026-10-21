Avversari Salernitana, un caso di doping sorprende la Casertana

L'annuncio del club

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Salerno.  

Una brutta notizia a poche ore dalla sfida con il Bari.  La Casertana perde Gabriel Henin. Il trequartista ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, il provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 30 settembre 2026. La società si riserva di valutare i prossimi passaggi in seguito all’esito delle controanalisi in programma il prossimo 28 ottobre. Per il calciatore dunque il periodo di sospensione in attesa di capire il da farsi. Cinque presenze e un gol fin qui in stagione, ora per Henin lo spettro di uno stop forzato

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