Picerno-Salernitana, parte la prevendita ma non per il settore ospiti Serve il via libera del Gos per i 630 supporters granata

Giornata rossoblu. L'Az Picerno si appresta ad accogliere la Salernitana e vuole massimizzare anche il possibile incasso per la sfida con la Bersagliera. Con una nota ufficiale, il club ha annunciato che, in occasione della sfida contro la Bersagliera, in programma lunedì 26 ottobre allo stadio “Donato Curcio”, sarà Giornata Rossoblù. Per l’occasione, gli abbonamenti stagionali non saranno validi. Inoltre nelle giornate di oggi, mercoledì 21 ottobre, e domani, giovedì 22 ottobre, la vendita dei biglietti presso la sede societaria sarà riservata esclusivamente ai titolari di abbonamento, che avranno la possibilità di acquistare il proprio tagliando in prelazione.

Attesa per il settore ospiti

Non sarà possibile per i residenti di Salerno e provincia recarsi nei settori locali dell'impianto. Ma c'è da registrare il mancato avvio della prevendita per i 630 posti destinati al settore ospiti. Si attende il via libera del Gos prima di far scattare la corsa al biglietto.