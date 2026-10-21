Ex Salernitana, il Picerno conferma Di Deo sulla panchina

Nessun nuovo allenatore. Il Picerno cambia manico ma non si affida ad un nuovo tecnico. Guido Di Deo sostituisce Claudio De Luca sulla panchina del Picerno. Toccherà al giovane tecnico battipagliese, ex calciatore della Salernitana e vice di De Luca, proseguire il campionato di Serie C. Il debutto avverrà lunedì sera proprio contro la squadra di Serse Cosmi.
Il comunicato dei rossoblu: “L’AZ Picerno comunica che, a seguito dell’esonero di Claudio De Luca, la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Guido Di Deo, già allenatore in seconda”.