Scafatese, Facciolo ed Emmausso in coro: "Possiamo puntare in alto" Il tecnico e la punta a 'Sportitalia': "Possiamo toglierci tante soddisfazioni"

Il ruolo di ammazzagrandi. La Scafatese ferma tutte le big e ora sogna. Il tecnico Michele Facciolo, in onda su Sportitalia, sottolinea il valore dei canarini: “Quando fui chiamato dal direttore dissi che questa squadra avrebbe potuto lottare per obiettivi importanti. Sin da quando sono arrivato, ho trovato disponibilità, grande applicazioni. Non so dove possiamo arrivare ma con questo spirito, con questa fame possiamo toglierci soddisfazioni”. Sullo status di squadra ‘underdog’ il tecnico spiega: “Abbiamo fatto bene, con l’atteggiamento giusto contro tre squadre che lottano per la B. Abbiamo dimostrato coraggio, mettendo in campo orgoglio, personalità, anche andando oltre i nostri limiti”.

Emmausso: “Sogno la B con la Scafatese”

Michele Emmausso tende la mano al suo tecnico: “Il mister ci sta dando una grande mano e ci sta mettendo nelle condizioni di fare bene, prendendoci sotto il profilo individuale e permettendoci di andare oltre i nostri limiti. In questo momento abbiamo una consapevolezza importante, con calciatori importanti, molti davvero forti. E poi in qiesto club si può puntare in alto. Perché non sono in serie B? Non mi è mai arrivata una chiamata però ci sto lavorando, sogno di poterci arrivare e chissà se non con la Scafatese”.