Salerno: auto sbanda, colpisce auto in sosta e si ribalta: tre feriti Fortunatamente illese due bambine che erano in una delle vetture

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 7 in via Generale Clark, nella zona orientale di Salerno, in direzione nord. ?Per cause ancora in corso di accertamento, un'autovettura di colore rosso, con a bordo due giovani, ha impattato violentemente contro un veicolo in sosta. Nel momento del forte scontro, un uomo stava risalendo a bordo dell'auto parcheggiata insieme a due bambine. A seguito del violento impatto, la vettura rossa si è ribaltata al centro della carreggiata.

?Il bilancio provvisorio del sinistro è di tre feriti: i due ragazzi a bordo dell'auto ribaltata e l'uomo che si trovava nei pressi della vettura in sosta. Fortunatamente, le due bambine sono rimaste illese.

?Scattati immediatamente i soccorsi, sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Il personale medico ha prestato le prime cure ai feriti, provvedendo poi al loro rapido trasporto presso l'Ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. Al momento non sono note le loro condizioni di salute che, tuttavia, non sarebbero gravi.

?Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, a gestire la viabilità e ad effettuare i rilievi di rito necessari a chiarire l'esatta dinamica dei fatti.