FOTO. Positano, auto abbatte ringhiera e resta in bilico sul precipizio Miracolosamente illeso il giovane alla guida

Ha rischiato di trasformarsi in una tragedia l'incidente verificatosi nella serata di ieri lungo via Guglielmo Marconi, a Positano.

Un giovane alla guida della propria autovettura ha perso improvvisamente il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento. Il veicolo, dopo aver sbandato, ha impattato violentemente contro la ringhiera di protezione laterale che delimita la carreggiata, sfondandola.

L'automobile è rimasta miracolosamente in bilico sul precipizio, evitando per un soffio la caduta nel vuoto. Il conducente, apparso visibilmente sotto shock al momento dei soccorsi, è riuscito a uscire dall'abitacolo senza riportare conseguenze gravi.

Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori, giunti sul posto per avviare le operazioni di soccorso. I pompieri hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l'area e recuperare il veicolo in stallo, operazione che ha richiesto anche l'ausilio di un'autogru.

Spetterà ora alle forze dell'ordine effettuare i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Un episodio che, fortunatamente, si è concluso senza drammatiche conseguenze, evitando quello che avrebbe potuto essere un bilancio ben più grave.