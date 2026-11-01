Salernitana, il Savoia crede nell'impresa: "Con coraggio per sognare" Il presidente Matachione suona la carica: "Ritroviamoci intorno all'amore per la maglia"

Una nota distensiva dopo le tensioni dei giorni scorsi. Il presidente del Savoia Nazario Matachione lancia un segnale all'ambiente a poche ore dal derby con la Salernitana: "L’amore smisurato per il Savoia ci fa vivere tutto intensamente. A volte la tensione ci fa sbagliare. Ma siamo qui. E i sacrifici di questi tre anni meritano un futuro. Per me ci sono anche quelle due stagioni vissute oltre vent’anni fa. E continuerò a difendere con tutto me stesso ciò che abbiamo costruito. Basta polemiche. Il passato lo conosciamo tutti. Il momento di tirare le somme arriverà, ma adesso stringiamoci. Non consentiamo a chi non ama il Savoia di dividerci. Ci aspetta una partita importantissima. Affrontiamola uniti, con coraggio. Ho bisogno di tutti voi, della vostra voce, della forza di una città che si ritrova attorno alla sua maglia. Io ci sono. Fino in fondo. E insieme a voi voglio continuare questo cammino. Abbiamo ancora tante pagine di storia da scrivere. Avanti Torre Annunziata! Avanti Savoia!".

Fonte foto: Savoia 1908