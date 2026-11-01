Il cambio in panchina, l'ennesimo ribaltone e la delusione per un rendimento lontanissimo da quanto sperato ad inizio stagione. Nemmeno la rivoluzione tecnica scalda i cuori del tifo granata. Per Salernitana-Savoia si va verso un Arechi tutt'altro che gremito. L'ultimo dato della prevendita raccolto e comunicato dal club parla di 2000 biglietti staccati (di cui 500 da supporters del Savoia, sold out il settore ospiti nonostante le restrizioni). Dato che sommato ai 6674 supporters già dotati di abbonamento avvicina la quota al muro delle 8600 unità. Si spera nella classica impennata delle ultime ore a ridosso del fischio d'inizio per superare quota 10mila spettatori.
Salernitana, l'effetto Di Bari non accende il tifo: il dato della prevendita
Si rischia di restare sotto la doppia cifra
Salerno.