Basket, Scafati tiene fin che può: la Bc Roma scappa nell'ultimo quarto e vince

La Longobardi Scafati gioca alla pari con la Bc Roma per tre quarti, guidando quasi sempre nel punteggio. Poi nell’ultimo periodo calano le energie degli uomini di punta gialloblu e i capitolini, che hanno una maggiore profondità di panchina, riescono a conquistare il successo con il punteggio di 103-90. Un risultato finale che non racconta il vero equilibrio della gara e la prova importante della squadra di Bucchi, che al terzo quarto era sotto di appena due punti. Prova positiva per Moore e Offurum, rispettivamente 22 e 20 punti. Il solito Mascolo mai domo (16 punti, 6 rimbalzi e 5 assist). Con Onyema e Johnson che hanno finito in doppia cifra.
La partita
Bucchi ha McGruder a mezzo servizio, solo negli ultimi giorni ha smaltito le sue noie muscolari, e deve fare a meno di Nevels. Magro, invece, lascia Strautins in panchina e lancia Flowers nel quintetto. L’avvio di partita è segnato da una serie di schiacciate in fila. Il protagonista assoluto è Offurum, che segna otto punti (su dieci di squadra) nei primi 4 minuti di gara. Con Roma avanti di due lunghezze: 12-10. Ma la Longobardi è viva in questa fase di gioco e piazza un break di 5-0 con un canestro di Onyema e una tripla di Johnson. Al 6 è 12-15. Magro è costretto a chiamare time out. Si torna in campo ma è ancora Onyema che decolla e con una schiacciata è il massimo vantaggio per i campani (12-17). Un +5 che qualche minuto dopo diventa +7 ancora con Onyema (14-22). Ma il digiuno dei capitolini è poi rotto da Strautins con una tripla (17-22 all’8’). Poi il quarto va in archivio sul 25-29 con la Longobardi che chiuse il periodo con l’80% alle triple (4 su 5).
Si torna in campo con Moore che si mette in ritmo e diventa protagonista. Ma Roma resta in scia: al 12’ è 31-35. Alla sortita dei padroni di casa risponde però Mascolo. Il capitano segna un difficile canestro per il 38-43 al 15’. L’abilità della Longobardi, in questa fase, è riuscire a stringere le maglie della difesa e al contempo, in attacco, trovare tiri aperti su una circolazione di palla sempre puntuale. Poi però qualche palla persa di troppo per Scafati, offre il destro ai padroni di casa di rimettersi a contatto: 47-49 a due minuti dalla sirena di metà gara. L’equilibrio non muta alla chiusura del periodo. E si va negli spogliatoi per il riposo lungo sul 51-53.
La ripresa si apre con il pareggio di Olynyk dalla lunetta e il successivo sorpasso romano firmato da Watson, dopo una palla persa da Scafati. Mascolo risponde subito con una tripla, ma Stevenson e ancora Watson riportano avanti i padroni di casa, che approfittano delle difficoltà nella gestione del pallone dei gialloblù per allungare. Bucchi fa ricorso a un time out per interrompere l’emorragia di punti, ma Roma cerca di sfruttare il momento favorevole. La reazione degli ospiti passa ancora una volta dalle mani di Moore (66-65 al 25’). La gara prosegue tra errori e continui cambi di inerzia. Watson punisce la zona scafatese con una tripla, ma la Longobardi risponde con un parziale di 6-0 firmato da Mascolo, Offurum e Lever, tornando avanti sul 71-73 a tre minuti dalla chiusura del terzo quarto. Magro ferma il gioco, ma Scafati continua a colpire e, con un altro gioco da tre punti di Offurum, si porta sul 71-76. Nel finale di periodo, però, sale in cattedra Olynyk, che guida la rimonta romana fino al 78-76 con cui si chiude la frazione. Nell’ultimo periodo Mannion prova subito a dare lo strappo alla partita, colpendo dalla media distanza e sfruttando poi i tiri liberi per portare Roma sul +6 (85-79 al 32’). E’ sempre Moore a guidare il tentativo di rincorsa, ma oramai l’inerzia della gara è segnata. Una tripla di Davis regala il primo vantaggio in doppia cifra per i capitolini: 88-79 al 33’- Oramai l’energia degli ospiti si è esaurita. Roma allunga così fino al 96-81 a quattro minuti dalla fine, con un parziale di 14-0 interrotto soltanto dai tiri liberi di Offurum. La Bc Roma supera quota cento e amministra il vantaggio fino al definitivo 103-90.