Salernitana-Savoia, le probabili formazioni: quante novità per Di Bari Alle ore 14.30 inizia una nuova era granata. Il tecnico pugliese con dubbi sull'undici iniziale

L'emozione dell'esordio, la voglia di lasciare subito il segno. Salernitana-Savoia rappresenta un nuovo inizio. Sulla panchina granata è tempo di debutto per Vito Di Bari, alle prese con la sua seconda avventura in stagione su una panchina di serie C. Nella mente e nel cuore del tecnico pugliese la volontà di lasciare subito il segno, partire col piede giusto, sfruttando anche gli assist del campionato.

Le scelte

Tante le novità, più per obbligo che per scelta. Pieraccini non è al top al pari di De Boer. Possibile sorpasso in extremis di Capuano e Vitale. Si ripartirà dal 4-4-2 e dalla tentazione di lanciare subito nella mischia dal 1' Achik, reduce da un lungo infortunio muscolare. Con il numero 7 sulla destra ci sarà Llano. Dall'altra parte l'asse Anastasio-Villa. Davanti tutto ruota intorno all'asse D'Ursi-Lescano.

Le probabili formazioni di Salernitana-Savoia

Salernitana (4-4-2): Galeotti; Llano, Capuano, Celiento, Anastasio; Achik, Vitale, Tascone, Villa; D’Ursi, Lescano.

Savoia (3-5-2): Leonardo; Noce, D’Amore, Fabriani; Polizzi, Meola, Tumbarello, Alfieri, Martina; Nepi, Scotti.