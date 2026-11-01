Salernitana-Savoia 1-1. Non basta la cura di Bari: pari e fischi all'Arechi Meola porta avanti i bianchi, Lescano su rigore evita il ko ai granata

Non basta la cura Di Bari. La Salernitana pareggia 1-1 contro il Savoia ed esce dall'Arechi tra i fischi. Ai punti i bianchi avrebbero meritato il successo, soltanto un rigore di Lescano nel finale evita la figuraccia ai padroni di casa.

Per la prima della sua gestione, Di Bari torna al 4-4-2, lanciando subito nella mischia i recuperati Heinz e Achik (schierato a sinistra con Villa sulla corsia opposta). Il Savoia risponde con il 3-5-2 affidandosi a Riccardi e Nepi in avanti. L'avvio è di marca ospite. Pronti-via e Meola ha una grande chance per sbloccare il risultato ma il suo pallonetto si stampa sul palo, a Galeotti battuto. La Salernitana non riesce a reagire ed è ancora il Savoia a rendersi pericoloso con un tentativo dalla distanza di Riccardi, salvato sulla linea da Galeotti. La risposta dei granata arriva sul finire di tempo, D'Ursi s'invola ma calcia sull'esterno della rete.

Nella ripresa Di Bari cambia Anastasio con Cardoni. I ritmi restano bassi e le occasioni latitano. La Salernitana prova a farsi viva nell'area di rigore avversaria con D'Ursi che tenta il pallonetto ma Leonardo devia in angolo. Al 20' è Llano ad avere la chance del possibile vantaggio ma da buona posizione spreca. Il Savoia tiene bene il campo e al 38' passa: Galeotti respinge male un tiro di Yeboah, Meola è più lesto di tutti a depositare in fondo al sacco. La Salernitana nel finale tenta il tutto per tutto e nel recupero Longobardi conquista un rigore per fallo di Scotti. Dal dischetto Lescano non sbaglia. Un minuto dopo la squadra di casa si gioca anche la seconda card per un possibile fallo in area di rigore. Ma l'arbitro non cambia idea. A fine gara l'Arechi fischia sonoramente.

Salernitana-Savoia 1-1: il tabellino ed i voti

SALERNITANA (4-4-2): Galeotti 5; Llano 5, Celiento 5, Heinz 6 (22' st Capuano 5.5), Anastasio 5 (1' st Cardoni 5.5); Villa 5, Tascone 5 (36' st Bevilacqua 5), Vitale 5 (22' st Gyabuaa 5), Achik 5 (12' st Longobardi 6); D'Ursi 5, Lescano 5.5. A disposizione: Cevers, Zoia, Boncori, Djibril, Del Pin, Pieraccini. Allenatore: Di Bari 5.5

SAVOIA (3-5-2): Leonardo 6; Noce 6, D’Amore 6.5, Portanova 6; Polizzi 6, Meola 6.5, Tumbarello 6, Alfieri 6.5, Martina 6; Nepi 6 (20' st Scotti 5), Riccardi 6.5 (26' st Yeboah 5). A disposizione: Bethers, Albanese, Patrignani, Zoboletti, Fiasco, Gemello, Mormile, Kalynovich. Allenatore: Formisano 6.

ARBITRO: Restaldo di Ivrea - assistenti: Galigani e Mastrosimone - IV uomo: Mirabella - FVS: Ferraro.

RETI: 38' st Meola (Sav), 49' st rig. Lescano (Sal)

NOTE. Spettatori: 9275 di cui 500 da Torre Annunziata. Ammoniti: Anastasio (Sal), D'Amore (Sav), Gyabuaa (Sal). Angoli: 6-4. Recupero: 2' pt - 6' st

53' - Triplice fischio: termina 1-1 Salernitana-Savoia. Fischi all'Arechi.

52' - Savoia pericoloso in contropiede, Alfieri calcia alto dal limite.

51' - Niente rigore per la Salernitana.

50' - La Salernitana si gioca un'altra card per una possibile trattenuta in area su Lescano.

49' - GOL SALERNITANA - Lescano calcia forte e centrale, battuto il portiere. Pari all'Arechi.

47' - Rigore confermato dopo la revisione.

46' - Calcio di rigore per la Salernitana: Scotti stende Longobardi, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.

45' - 6' di recupero.

43' - Revisione terminata: niente rigore per la Salernitana.

41' - La Salernitana si gioca la prima card: chiesto un rigore per un tocco di mano in area.

39' - Prova a reagire la Salernitana, tiro di Lescano bloccato da Leonardo.

38' - GOL SAVOIA - Conclusione di Yeboah, Galeotti respinge male, sul tap-in Meola spinge la sfera in fondo al sacco.

36' - Cambio nella Salernitana: esce Tascone entra Bevilacqua.

33' - Ammonito Gyabuaa.

32' - Ammonito D'Amore.

31' - Si fa vedere la Salernitana nell'area di rigore oplontina, tiro di Tascone da posizione defilata che non inquadra la porta.

26' - Cambio nel Savoia: esce Riccardi entra Yeboah.

23' - Ci prova il Savoia con Tumbarello, palla alta.

22' - Doppio cambio nella Salernitana: escono Heinz e Vitale, entrano Capuano e Gyabuaa.

20' - Occasione per la Salernitana, cross di Cardoni per Llano che impatta male la sfera e non riesce a inquadrare la porta.

20' - Cambio nel Savoia: esce Nepi entra Scotti.

12' - Cambio nella Salernitana: esce Achik entra Longobardi.

11' - Salernitana pericolosa con D'Ursi che entra in area e tenta il pallonetto, palla deviata in angolo da Leonardo.

10' - Ripartenza del Savoia: tiro di Alfieri fuori misura.

3' - Savoia pericoloso: imbucata di Riccardi per Nepi, Galeotti salva in uscita bassa.

1' - Cambio nella Salernitana: esce Anastasio, entra Cardoni.

SECONDO TEMPO

47' - Duplice fischio.

46' - Ci prova Llano, conclusione dal vertice destro dell'area di rigore: Leonardo blocca.

45' - 2' di recupero.

39' - Salernitana pericolosa: Achik dalla sinistra crossa per Lescano che non riesce a calciare a rete.

36' Occasione Salernitana: lancio di Llano per D'Ursi che s'invola, entra in area ma da posizione defilata calcia alto.

34' - Ammonito Anastasio.

31' - Ripartenza Salernitana: Achik calcia dalla distanza ma fuori misura. Gestita male una buona occasione dal numero 7.

28' - Niente rigore: confermata la decisione di campo.

26' - Il Savoia si gioca la card: chiesto un calcio di rigore per un contatto tra Celiento e Noce.

24' - Primo tentativo per la Salernitana: Vitale calcia dal limite, palla di poco alla destra di Leonardo.

23' - Contropiede del Savoia: sugli sviluppi di un calcio d'angolo per i granata riparte Riccardi che tenta il pallonetto dalla distanza, Galeotti respinge sulla linea di porta.

21' - Continua il forcing del Savoia, nuovo tentativo di Martina che termina sull'esterno della rete.

19' - Ancora Savoia pericoloso: tiro a giro di Martina, Galeotti salva in angolo.

14' - Conclusione dalla distanza di Riccardi, palla alta.

9' - Ancora Savoia: tiro di Meola, Galeotti blocca.

7' - Confermata la scelta di campo: niente gol per il Savoia.

6' - L'arbitro va al monitor per la revisione.

5' - Savoia vicinissimo al gol: Nepi scavalca Galeotti con un pallonetto che sbatte sul palo interno e termina tra le braccia del portiere.

4' - Risponde la Salernitana: traversone di Llano per Anastasio che non arriva d'un soffio all'appuntamento con il pallone.

3' - Erroraccio di Anastasio che regala palla a Meola, cross sul secondo paolo per Nepi che non arriva d'un soffio.

1' - Fischio d'inizio. Novità nell'undici granata: Achik schierato a sinistra e Villa a destra.

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IL PRE-GARA. All'Arechi va in scena il derby campano tra la Salernitana ed il Savoia. Esordio sulla panchina granata per Vito Di Bari. L'ex allenatore del Casarano passa al 4-4-2 e lancia subito nella mischia i recuperati Heinz e Achik. Davanti a Galeotti spazio a Llano, Celiento, Heinz e Anastasio. Achik sarà esterno destro di centrocampo, Villa giocherà sulla corsia opposta, Tascone e Vitale completeranno il reparto. Davanti tocca a Lescano e D'Ursi. All'Arechi attesi meno di 10mila spettatori, di cui 500 provenienti da Torre Annunziata. Prima del fischio d'inizio sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Simone Ruggia, il sergente morto nell'incidente aereo avvenuto in Bosnia Erzegovina.