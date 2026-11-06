Falso carabiniere truffa anziana, ma il figlio sottufficiale lo blocca L'indagato è un 32enne residente in provincia di Napoli

Il 4 novembre, a Nocera Inferiore, i Carabinieri della Tenenza di Pagani hanno arrestato un 32enne residente nel Napoletano. L'uomo è accusato di tentata truffa e resistenza a pubblico ufficiale.

LA TELEFONATA DEL FALSO CARABINIERE

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, la vittima sarebbe stata contattata al telefono da una persona che si sarebbe finta un appartenente all'Arma. Il falso militare le avrebbe parlato di una rapina, durante la quale sarebbe stata usata un'auto intestata alla donna.

IL PRETESTO PER ENTRARE IN CASA

Con questo pretesto il 32enne si sarebbe presentato a casa dell'anziana per visionare gli oggetti in oro custoditi nell'abitazione.

IL FIGLIO SOTTUFFICIALE DELL'ARMA

Insospettita, la donna ha contattato il figlio, sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri. Il militare ha allertato i colleghi, ha raggiunto la casa della madre e, insieme ai carabinieri intervenuti, ha bloccato l'uomo al termine di una breve colluttazione.