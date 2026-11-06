Salernitana, il 'derby' di Villa: l'esterno vuole far male all'Inter U23 Cuore rossonero, Di Bari vuole sfruttare il suo jolly

I suoi profili social hanno i colori granata della Salernitana ma anche i repost del rossonero del Milan. La squadra del cuore di Luca Villa, quella in cui è cresciuto, varcando i cancelli di Milanello e attribuendo quel giorno come uno dei sogni d'infanzia realizzati. Fu anche avversario del Diavolo in un test amichevole con la Pergolettese. Poi la sua carriera in serie C, il trionfo col Padova, l'avventura in corso con la Salernitana tra alti e bassi, leader dello spogliatoio e con un rinnovo impostato ma in standby.

Il derby

Di Bari ne ha subito apprezzato le sue qualità da jolly. Con il Savoia ha iniziato da esterno offensivo per poi chiudere da terzino di spinta. Farà lo stesso con l'Inter Under 23. Per Villa sarà una sfida speciale, una sorta di derby personale. Non ha mai nascosto il suo amore per il Milan. Lo scorso anno pubblicò con l'ex compagno Michael Liguori una foto in compagnia di Paolo Maldini. Settimana scorsa ha celebrato l'ingresso nella 'hall of fame' rossonera di Kakà e poi il 3-1 rifilato dalla truppa di Amorim ai campioni d'Italia. Spera di fare lo stesso domani, aiutando la Salernitana a rialzarsi, prendendosi la sua rivincita personale. Parola di 'diavolo'.