Morto in Bosnia, Salerno dedica un parco al sergente Simone Ruggia L'annuncio del sindaco De Luca: "Per noi è un motivo d'orgoglio"

Sarà intitolato a Simone Ruggia, originario del quartiere Pastena, il nuovo parco inaugurato questa mattina a Salerno, in via Fornari, a Mercatello. Ruggia era il giovane salernitano morto durante la missione di pace in Bosnia. L'annuncio è del sindaco Vincenzo De Luca: "Abbiamo deciso di intitolare questo parco a Simone Ruggia, ragazzo salernitano morto nell'operazione di pace in Bosnia". Il sindaco ha spiegato che il Comune verificherà con la famiglia quando collocare una targa ricordo nel parco. "Sarà per noi motivo di onore dedicargli questo spazio", ha aggiunto.

COM'È FATTO IL PARCO

I lavori hanno riguardato un'area di circa 1.800 metri quadrati, vicina alla chiesa di Santa Maria a Mare. Lo spazio è stato completamente riqualificato e attrezzato per diverse fasce d'età. Ci sono un'area giochi per bambini e uno spazio di socializzazione per adulti e anziani, con gazebo e campetto da bocce.

DA LUOGO DEGRADATO A SPAZIO PUBBLICO

Il sindaco ha ricordato il motivo dell'intervento: "Avevamo trovato delle costruzioni in cemento nelle quali si faceva spaccio di droga. Non c'era illuminazione e c'erano problemi di pericolo la sera". De Luca ha definito il parco "molto bello" e ha spiegato che i lavori sono partiti due mesi fa. L'intervento, ha detto, "sembrava un piccolo intervento, ma in realtà è stato molto impegnativo".

IL PARCHEGGIO E LE NUOVE OPERE PUBBLICHE

Il sindaco ha annunciato che nei prossimi giorni inizieranno i lavori per un parcheggio adiacente da circa 50 posti auto. Secondo De Luca, quest'opera "dà inizio a un'altra stagione di opere pubbliche nella città di Salerno".