Sequestrato in casa col nastro adesivo e minacciato con il coltello Due arresti della Polizia, ma ci sono ancora tanti misteri da chiarire

Gli agenti del commissariato di Nocera Inferiore sono intervenuti in un'abitazione dopo una richiesta di aiuto arrivata alla polizia. Nella casa una persona sarebbe stata trattenuta contro la propria volontà.

IL RACCONTO DELLA VITTIMA

Una volta liberata dai poliziotti, la vittima ha raccontato di essere stata immobilizzata con del nastro adesivo, percossa e minacciata con un coltello.

I DUE ARRESTI E LE ACCUSE

Due persone sono state arrestate con le accuse, a vario titolo, di sequestro di persona, violenza privata, lesioni personali e minaccia aggravata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante l'operazione i due indagati avrebbero opposto resistenza agli agenti. Per questo sono contestati anche i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

IL MATERIALE SEQUESTRATO

Gli agenti hanno sequestrato due coltelli, un rotolo di nastro adesivo e due telefoni cellulari.

LE INDAGINI

Non sono ancora chiari i contorni della vicenda né il movente. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore.