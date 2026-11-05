Amalfi, la seconda edizione di "Mare per tutti" chiude con duemila presenze Accessi triplicati e spiaggia sempre più inclusiva: la soddisfazione dell'amministrazione locale

La seconda edizione di “Mare per tutti” si chiude con un bilancio notevolmente positivo l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Amalfi, guidata dal Sindaco Daniele Milano, per garantire l’accessibilità della spiaggia alle persone con disabilità. Dal 6 giugno al 30 settembre 2026, l’area attrezzata sul lato levante della spiaggia di Marina Grande ha accolto residenti e visitatori, in forma completamente gratuita, confermandosi un punto di riferimento per l’inclusione.

La stagione 2026 registra una crescita esponenziale rispetto all'anno precedente: i 244 beneficiari con disabilità del 2025 si sono triplicati in 726 presenze registrate di cui 599 persone deambulanti e 127 persone con ridotta o impedita capacità motoria. Aggiungendo a questi numeri i familiari e caregiver accompagnatori, si stima che la spiaggia inclusiva abbia accolto complessivamente oltre 2.000 persone nell’arco di 104 giornate di apertura e 936 ore di assistenza garantita.

«I risultati di questa seconda edizione di “Mare per tutti” confermano come l'accessibilità non sia un elemento accessorio, ma un pilastro fondamentale dell'identità e dell'accoglienza della nostra Città. - dichiara il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano - Aver consentito a centinaia di persone con difficoltà motorie e alle loro famiglie di vivere il nostro mare in sicurezza, dignità e serenità è un risultato che ci rende profondamente orgogliosi: Amalfi dimostra con i fatti di essere una comunità aperta a tutti. L’iniziativa ha confermato anche la sua vocazione internazionale, registrando 53 accessi di turisti stranieri provenienti da numerosi Paesi - tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Germania, Norvegia, Spagna, Brasile e Polonia - a fronte di 673 fruizioni da parte di cittadini locali e turisti italiani».

A determinare il successo dell’edizione 2026 è stato il potenziamento degli spazi e dei supporti tecnici: le postazioni disponibili sono salite da 6 a 9, ciascuna provvista di ombrellone, sedia regista e lettino, affiancate da un presidio con info point e personale dedicato attivo dal martedì alla domenica dalle ore 8:00 alle 17:00. Particolarmente apprezzata la dotazione per l’ingresso in acqua: oltre alla sedia Job e a due sedie galleggianti Blu Beach, a partire da agosto il servizio si è dotato di una sedia Solemare Sand and Street, specifica per agevolare ulteriormente l’ingresso in mare delle persone in carrozzina.

«I dati di quest'anno raccontano una risposta straordinaria da parte dell'utenza e premiano lo sforzo organizzativo compiuto dai nostri uffici e dagli operatori sul campo. L’aumento delle postazioni, l'introduzione di ausili all'avanguardia per l'accesso in acqua e l'assistenza costante hanno reso la nostra spiaggia libera un luogo sereno ed accogliente - aggiunge l’Assessore alle Politiche Sociali, Francesca Gargano - L'esperienza maturata in questi quattro mesi ci consegna anche indicazioni preziose per la programmazione della stagione 2027: lavoreremo fin da subito per perfezionare le modalità di prenotazione, ottimizzare l'alternanza dei turni e valorizzare ancor di più la delimitazione degli spazi, garantendo a chi ne ha reale bisogno un servizio sempre più equo, efficiente e affidabile».