Un nuovo semaforo rosso. Per i tifosi della Cavese arriva puntuale l'ennesima restrizione. Il Prefetto della provincia di Bari in vista della gara Altamura-Cavese, in programma Lunedi 9 Novembre ore 20,30 presso lo Stadio “Tonino D’Angelo”, ha decretato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Cava de’ Tirreni. Una decisione dunque che priverà i metelliani di poter fare affidamento sul calore della propria gente.
Cavese, nuovo stop al tifo: restrizioni per Altamura
Arriva il divieto di acquisto dei tagliandi per i residenti a Cava de' Tirreni
Cava de' Tirreni.