Salernitana, la Curva Sud Siberiano annuncia: "Con l'Inter U23 non ci saremo" Dura nota: "Avete svenduto la passione della gente per campionati che sono parco giochi"

Niente trasferta. Una decisione nell'aria da giorni. La Curva Sud Siberiano annuncia la propria assenza a Sesto San Giovanni per Inter Under 23-Salernitana. Una presa di posizione forte contro le squadre Under 23 spiegata in una lunga nota: " Assistiamo ormai da tempo allo scempio sistematico, arrogante e spudorato del gioco più bello del mondo da parte di una governance calcistica cieca, corrotta nell'anima e schiava unicamente del dio denaro. L'introduzione e la sfacciata protezione delle cosiddette "Squadre B" rappresentano l'ennesimo sputo in faccia alla storia, alla tradizione e alla dignità di questo sport.

Volete trasformare i nostri campionati, intrisi di passione e sacrifici delle piazze storiche, in un laboratorio sterile a uso e consumo dei soliti club privati e dei loro bilanci gonfiati. State distruggendo la meritocrazia calcistica per servire su un piatto d'argento passerelle private a giovani viziati, privando le comunità locali del diritto di sognare e di competere ad armi pari. Avete ridotto i campionati minori a un teatrino d'addestramento aziendale, calpestando i sogni di intere città per non disturbare i padroni del vapore.

L'introduzione delle "Squadre B" è l'ennesimo crimine sportivo perpetrato da vertici calcistici indecenti e abusivi, poltronari arroganti che hanno trasformato il merito sul campo in una farsa aziendale. Avete svenduto la passione della gente per trasformare i campionati in un parco giochi privato per i soliti club padroni, costringendo piazze storiche a fare da sparring partner ai vostri esperimenti finanziari. Siete dei parassiti sociali che stanno uccidendo le radici popolari del calcio per compiacere i bilanci gonfiati dei potenti.

Ai vertici del calcio, a quei burocrati arroccati nei loro palazzi di vetro, complici e burattinai di questa deriva, diciamo solo una cosa: la vostra totale incompetenza è superata solo dalla vostra ingordigia. Siete i becchini del calcio romantico, parassiti che vivono sulla pelle di chi macina chilometri per una maglia, di chi compra un biglietto con i risparmi di una settimana. Non avete la minima idea di cosa significhi l'odore dell'erba della provincia, né il rispetto per le identità territoriali che state cinicamente svendendo.

Non saremo i figuranti paganti delle vostre sfilate private. Se il vostro modello di calcio è fatto di strutture fredde e squadre succursali senza anima, allora tenetevi i vostri spalti deserti e il vostro silenzio. La nostra passione non è in vendita e non sarà usata per legittimare questa vergogna. Questo calcio non ci appartiene. Il calcio è della gente.

PER TUTTE QUESTE MOTIVAZIONI NOI SABATO A SESTO SAN GIOVANNI NON SAREMO PRESENTI COME GIA' ACCADUTO IN PASSATO QUANDO LA SALERNITANA HA AFFRONTATO LE SQUADRE B. NON BASTA UNO STRISCIONE PER MOSTRARE IL PROPRIO SDEGNO E IL PROPRIO DISPREZZO CI VOGLIONO GESTI CHE DIMOSTRINO DIGNITA' E SPINA DORSALE. ALTRIMENTI SI È COMPLICI DI QUESTO SCHIFO".