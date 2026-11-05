Avversari Salernitana, stop per Cabianca: salterà il ritorno all'Arechi

Uno stop importante. Lo sguardo è rivolto all'attualità ma anche alla super sfida Salernitana-Catania in programma settimana prossima. Una tegola colpisce i siciliani. Secondo quanto appreso da Unica Sport, Eddy Cabianca salterà il ritorno all'Arechi. L'esterno ha rimediato una lesione distrattiva di primo grado durante la partita di sabato contro l’Audace Cerignola.
Si va verso uno stop di circa due settimane per garantire la completa guarigione. Continua per l'esterno la lunga lista di infortuni.