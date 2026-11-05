Ex Salernitana, Gabionetta riparte dalla Salerno Guiscards "Questa è la mia ultima esperienza calcistica. Voglio lasciare il segno"

Ha fatto impazzire l’Arechi e i tifosi della Salernitana. Ha segnato gol, realizzato magie e fatto sognare in Brasile, in Italia, in Cina ed ora vestirà la maglia della Salerno Guiscards. Denilson Gabionetta è il nuovo colpo di mercato della società del presidente Pino D’Andrea. Un acquisto da urlo con il calciatore brasiliano, classe 1985, originario di Campinas, ma ormai salernitano d’adozione, pronto a mettersi a disposizione di mister Guadagno e a trascinare i foxes impegnati nel campionato di 1^ Categoria. «L’arrivo di Denilson Gabionetta rappresenta – ha dichiarato il presidente Pino D’Andrea – per la Salerno Guiscards un motivo di grande orgoglio e, allo stesso tempo, una straordinaria opportunità di crescita. Ciò che mi ha colpito maggiormente, fin dai primi momenti, è stato soprattutto il suo spessore umano. Denilson si è presentato con grande umiltà, disponibilità e semplicità, mettendo immediatamente tutti a proprio agio e dimostrando una naturale capacità di integrarsi nel gruppo. Sono qualità che, per noi, hanno un valore enorme e che vanno ben oltre il suo indiscutibile talento calcistico. Siamo convinti che la sua presenza possa dare un contributo importante alla squadra, non soltanto sul campo, ma anche attraverso il bagaglio di esperienza che porta con sé. È una bella opportunità per la nostra società e per tutto il gruppo. Siamo felici che abbia scelto di condividere con noi questo percorso».

Le parole di Gabionetta

Carico, entusiasta e con tanta voglia di mettersi in gioco, Gabionetta si è subito integrato nel migliore dei modi nella famiglia Guiscards: «La trattativa è nata grazie ad alcuni amici in comune – racconta l’ex Salernitana e Torino – mi sono incontrato con il presidente e sono rimasto colpito dal progetto. Sono davvero rimasto stupito. Non pensavo di trovare una squadra con tanta qualità in questa categoria con diversi giocatori molto interessanti ed è molto fortunata la Salerno Guiscards ad averli. Mi fa piacere tornare a giocare a Salerno, dopo aver girato tanto, giocherò con tanti amici e sono davvero contento. Il mio obiettivo è fare bene, divertirmi, aiutare i più giovani a crescere. Questa sarà la mia ultima squadra e voglio lasciare il segno».

Possibile chance

In buone condizioni fisiche come evidenziato nei primi allenamenti, Gabionetta potrebbe essere già convocato per il match, valido per la settima giornata del Girone G di 1^ Categoria, in programma sabato alle 18 a Sant’Egidio del Monte Albino, contro il Real Angri. «Gabionetta è un innesto importante perché, oltre all’indubbio valore tecnico, porta nel gruppo l’esperienza e la personalità di chi ha fatto un percorso di altissimo livello professionistico – ha dichiarato il tecnico Dario Guadagno – e, con l’umiltà e lo spirito di sacrificio che ha mostrato fin dal primo giorno, rappresenta un eccellente esempio per i compagni. E sono contento di come è stato accolto dal gruppo, con entusiasmo e affetto, e si è già creato un bel feeling con tutti. Per me è un grande piacere averlo in squadra e sono certo che può aiutare i Guiscarda a crescere, non solo sul campo, ma anche per l’immagine dell’intera Polisportiva».