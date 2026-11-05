Nella prossima estate telecamere e ledwall sulle spiagge di Vietri sul Mare Il comune costiero ha ricevuto i finanziamenti del Viminale per rafforzare la sicurezza

Vietri sul Mare è tra i comuni costieri italiani ad essere stato scelto dal Ministero degli Interni per il “Progetto Spiagge Sicure” che prevede il finanziamento per iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti.

L’iniziativa rientra tra gli strumenti privilegiati per rafforzare le attività di sicurezza urbana sulle spiagge durante la stagione estiva, con lo scopo di prevenire e contrastare le vendite abusive e garantire le attività economiche regolari, promuovendo campagne di sensibilizzazione per cittadini e turisti contro le attività di contraffazione.

Tra i Comuni che hanno inoltrato richiesta al Ministero degli Interni entro la scadenza del 15 ottobre scorso c’è anche Vietri sul Mare che, grazie al lavoro degli uffici comunali, del comandante della Polizia Locale Alfredo Avallone e soprattutto alla collaborazione degli uffici della Prefettura di Salerno e dello stesso Prefetto Francesco Esposito, ha avuto così accesso ad un finanziamento di 25mila euro per dotare le sue spiagge libere di una serie di telecamere ed un ledwall per informare residenti, bagnanti e turisti. Questo consentirà per la prossima stagione estiva di esercitare maggiore prevenzione ed implementare i controlli anche contro eventuali episodi di microcriminalità.

Il finanziamento, erogato attraverso le Prefetture – che verificano l’ammissibilità dell’istanza e acquisiscono il parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – è riservato a 60 comuni litoranei italiani con i seguenti requisiti: non essere capoluogo di provincia; popolazione non superiore a 50 mila abitanti, alla data del 1° gennaio 2023; non essere stato destinatario di contributi per “Spiagge sicure - Estate 2023” e “Spiagge sicure - Estate 2022” né per le iniziative - compresa Spiagge Sicure - previste dal citato decreto interministeriale 29 dicembre 2023 di ripartizione delle medesime risorse del Fondo sicurezza urbana riferite al triennio 2024-2026.

«Oggi è una giornata importante – ha dichiarato il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni de Simone – e devo dire soprattutto grazie al Comando della Polizia Locale di vietri sul Mare, al comandante dei vigili nella persona del Tenente Alfredo Avallone e soprattutto alla Prefettura di Salerno, la quale si è impegnata fin da subito nell'aiuto, nel supporto, con grande professionalità. Siamo riusciti a risolvere tutte quelle che erano le problematiche anche dello stesso progetto presentato dal Comune, quindi un grazie va soprattutto al nostro Prefetto, il dottor Esposito, il quale in prima persona si è impegnato anche a correggere materialmente il progetto iniziale, consentendoci così di portarlo a termine, ma l'ha fatto per Vietri, così come per tutti i comuni che hanno avuto questo finanziamento».

A spiegare il progetto è stato il comandante della Polizia Locale: «Abbiamo creduto fortemente in questo progetto e la Prefettura è stata molto molto disponibile e professionale. Con questo sistema abbiamo coperto il litorale di Marina con delle telecamere che, oltre a contrastare l'abusivismo commerciale, di fatto si traducuno in una maggiore sicurezza per tutto il territorio. A supporto di tutto questo c'è anche un ledwall in Via Pellegrino dove tutti coloro che scenderanno a Marina potranno leggere degli avvisi di pubblica utilità e per il contrasto all'abusivismo. Il tutto monitorato dalla sala operativa presso il nostro comando. Credo che con questo progetto posso dire con serenità che è un grande giorno per Vietri, per la sicurezza».

Soddisfatto anche l’assessore Salvatore Pellegrino: «Oggi è un giorno importante per Vietri, per tutta la nostra comunità. Riusciamo a garantire, grazie a questo finanziamento, e di questo ringrazio il Ministero dell'Interno, una maggiore sicurezza, soprattutto perché in estate si verificano gli episodi spiacevoli. Un fenomeno che vede coinvolta solo a Vietri, ma un po’ tutti i litorali. Abbiamo cercato di mettere in sicurezza le nostre spiagge che vengono utilizzate da molti turisti e da molti cittadini nel periodo estivo. Siamo contentissimi perché non è stato non è stato semplice, ci sono infrastrutture tecniche complesse. Mi devo complimentare con il mio dirigente, con il comandante Alfredo Avallone che ha saputo gestire tutta la fase propedeutica prima dell'installazione. Restiamo fiduciosi sul futuro, se dovesse esserci possibilità per altri finanziamenti, naturalmente saranno estesi ad altre parti del territorio che hanno bisogno comunque di controllo, di sicurezza e di cura».