Inter U23-Salernitana, Di Bari: "Serve una scintilla, siamo la Salernitana!" Il tecnico carica a due giorni dalla sfida con i nerazzurri: "Iervolino? Ci ha dato grande fiducia"

Vito Di Bari ha presentato in conferenza stampa Inter Under 23-Salernitana: “I primi due giorni sono stati sulla ricerca di un’alta intensità. Solo oggi abbiamo iniziato a preparare la partita. L'Inter è una squadra giovane ma hanno anche quattro elementi over che danno esperienza in più. Hanno gamba, velocità. Ora però dobbiamo capire che siamo la Salernitana, elemento che sta venendo meno. Serve una scintilla, per far scattare tutti, compreso il sottoscritto. Dobbiamo lavorare in maniera serena. Ringrazio comunque i calciatori perché hanno dimostrato grande disponibilità. Dobbiamo alzare l’indice di dinamicità, che è un dato importante. Ovviamente le caratteristiche dei calciatori non sono tutte uguali. Il dato in Serie C in media è di 20.8, noi abbiamo raggiunto il 18 nella scorsa partita. Dobbiamo alzare il livello, provare ad andare in avanti e sfruttare gli spazi. Non giudico la condizione, ma non siamo al top della forma per quello che io vorrei proporre. E’ normale che se avessimo vinto col Savoia avremmo lavorato in maniera più serena, le gambe non vanno da sole, l’aspetto mentale è fondamentale. Ma ho trovato grande disponibilità.

Sul modulo

Possiamo riproporre tutti i sistemi di gioco, in questo momento vorrei dare un po’ di continuità alla squadra, con il Savoia secondo me le difficoltà non è stata della difesa.

Sul centrocampo

Il rientro di de Boer ci dà una soluzione in più. Con il Savoia eravamo corti, anzi devo ringraziare Gyabuaa per la disponibilità. Abbiamo sofferto con la mediana a due ma secondo me si è sofferto anche sulle distanze. Inoltre alcuni calciatori non giocavano da tanto tempo, tra cui Heinz che ha fatto una partita importante prima di fare i conti con i segni della fatica. Con una settimana in più di Gyabuaa e il ritorno di de Boer abbiamo soluzioni per riempire di più il centrocampo: l'intensità della squadra resta la prima cosa da migliorare. I numeri sono negativi e dobbiamo essere più precisi, così come siamo stati ingenui sul gol preso, nasce da un errore nostro in possesso. Meno errori e più cattiveria sotto porta, anche col Savoia abbiamo creato tanto.

Su Iervolino

Nei giorni scorsi c’è stata una videochiamata con il patron Iervolino. Non lo conoscevo, c’è stato un bel confronto, ho conosciuto il suo spessore umano. Ha cercato di motivarci, di dare la fiducia che ci serve ora però contano i fatti.

Sulla sua esperienza

Sono onorato di essere qui, da me si avrà sempre il giusto rispetto. Mi prenderò le responsabilità del mio lavoro, anche e soprattutto negli errori. Già solo vedere il centro sportivo e quanta gente lavora per la Salernitana mi fa pensare che io mi voglio tener tutto questo stretto. Una chiosa sullo staff che mi ha preceduto: mi hanno accolto in maniera incredibile. Penso che la nuova generazione è aperta a tutti, non vedo gelosie, anzi, supporto. Non ho ancora trovato casa e vivo al centro sportivo. Reputo questa per me un’occasione incredibile.

Su Ghiglione

Paolo si allena con noi perché è uno dei nostri, poi capiremo sul discorso lista. Se dovesse servirci ne parlerei con la società".

Su Llano

Duttile, può fare tutti i ruoli, fa della dinamicità la sua forza, ha molta conoscenza e intelligenza calcistica, so che posso contarci su tutti i ruoli.