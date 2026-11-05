Luci d'artista, Trenitalia potenzia i collegamenti ferroviari verso Salerno Dal 7 novembre al 6 gennaio 19 corse in più al giorno, per un totale di 10mila posti

Corse straordinarie in occasione della manifestazione natalizia Luci d’artista 2026-2027, in programma a Salerno dal 7 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, ha previsto più treni regionali e metropolitani tutti i weekend e i giorni 7 e 8 dicembre, 4, 5 e 6 gennaio 2027 per favorire un migliore afflusso e deflusso del pubblico e garantire collegamenti più agevoli verso il capoluogo. Lo rende noto l'ufficio stampa del Gruppo FS.

Complessivamente saranno 19 le corse in più per un totale di circa 10mila posti al giorno: 10 corse aggiuntive sulla linea metropolitana Salerno – Arechi, 4 sulla tratta Salerno - Napoli Campi Flegrei e 5 sulla tratta Salerno - Caserta.

Inoltre, come già sperimentato con successo negli anni precedenti, saranno incrementati i posti a bordo dei collegamenti metropolitani Salerno – Arechi nella fascia pomeridiana con oltre 5mila posti aggiuntivi.

"Sono previsti presidi di Customer Care per fornire assistenza e informazioni alla clientela. Sarà consentito l’accesso a bordo esclusivamente ai possessori di regolare titolo di viaggio, che dovrà essere esibito al personale di Assistenza. In collaborazione con la Security e con la Polfer, i passeggeri saranno indirizzati verso le banchine corrette per i treni in partenza - fanno sapere da Trenitalia -. Si consiglia di raggiungere per tempo la stazione di Salerno, in considerazione del prevedibile maggiore afflusso di pubblico e delle operazioni di controllo ai varchi. Per evitare code è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno, disponibile anche in modalità digitale su sito, APP e biglietteria".