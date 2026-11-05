Luci d'artista Salerno, l'attesa è finita: sabato 7 l'inaugurazione De Luca annuncia anche demolizioni sul lungomare di Pastena e nuovi alberghi

Tornano a Salerno le Luci d'Artista. L'inaugurazione è fissata per sabato pomeriggio, con un percorso di installazioni che attraverserà il centro cittadino fino alla zona orientale. Lo ha annunciato il sindaco Vincenzo De Luca questa mattina, in occasione dell'inaugurazione del parco di via Fornari. Il sindaco ha fatto il punto sugli ultimi interventi e sui prossimi progetti di riqualificazione urbana.

"Stiamo facendo veramente una corsa incredibile per inaugurare Luci d'Artista sabato pomeriggio", ha detto De Luca. L'obiettivo è sfruttare al meglio, anche questo fine settimana, le attività commerciali e turistiche. Il sindaco ha ringraziato imprese, tecnici e personale comunale impegnati nell'allestimento. E ha aggiunto: "Credo che saremo la prima città d'Italia a inaugurare Luci d'Artista".

VILLA COMUNALE PER I BAMBINI

La villa comunale sarà interamente dedicata ai bambini, con quattro fiabe illustrate. Sono previste anche l'installazione dei guerrieri di terracotta alle spalle del teatro Pasolini e il ritorno dei pinguini sulla scogliera.

DEMOLIZIONI E NUOVE OPERE PUBBLICHE

De Luca ha annunciato una nuova stagione di opere pubbliche e di demolizioni. "Nelle prossime settimane butteremo a terra un po' di porcherie", ha detto. Tra i primi interventi c'è l'abbattimento di un vecchio albergo-ristorante costruito in area demaniale al porticciolo di Pastena. Per quella struttura è stata avviata una procedura di diffida.

IL PROGETTO PER IL PORTICCIOLO DI PASTENA

Per il porticciolo il sindaco ha annunciato che sarà illustrata ai cittadini una proposta progettuale con meno strutture edilizie rispetto alle ipotesi precedenti. Il progetto prevede un albergo e un lungomare di circa 100 metri, con un potenziale di 300 posti di lavoro. "Non faremo una cementificazione come era prevista", ha spiegato De Luca. "La nostra idea è fare di Pastena uno dei tre poli della città, con un belvedere sul mare e un lungomare".

SVILUPPO TURISTICO DELLA LITORANEA ORIENTALE

Tra gli obiettivi c'è anche lo sviluppo turistico della litoranea orientale, con la possibilità di realizzare strutture alberghiere. "Dobbiamo creare lavoro per i nostri figli, altrimenti se ne andranno da Salerno, se ne andranno dall'Italia. Sarà veramente un delitto", ha concluso il sindaco.