Salernitana, i dubbi di Di Bari verso l'Inter Under 23: le ultime Il tecnico granata immagina tre novità dal 1'

Una rifinitura in primissima mattinata per poi poter raggiungere la stazione di Salerno e partire in treno verso la Lombardia. Ultimo allenamento nel chiuso del Mary Rosy per la Salernitana in vista della sfida con l'Inter Under 23 di domani pomeriggio. Per Di Bari ci sono due dubbi di formazioni e riguarda le corsie. Sulla desta prende quota la possibilità di un rilancio dal 1' di Longobardi, con Llano che alzerebbe il proprio raggio d'azione agendo da esterno offensivo ma anche da mezzala in casa di necessità.

Ballottaggio a sinistra

Novità anche dall'altra parte del campo. Potrebbe perdere la maglia da titolare Anastasio, apparso in difficoltà nelle ultime uscite. Di Bari pensa a riconfermare Villa come terzino sinistro, soluzione attuata già nel secondo tempo della sfida con il Savoia, con il numero 14 alle spalle di Achik per creare sulla sinistra i maggiori pericioli. Altrimenti, in caso di scelta più conservativa, resta in attesa di una possibilità Zoia. In mezzo al campo possibile turno di stop per Vitale: De Boer sogna il sorpasso e il ritorno in campo dal 1' dopo la sindrome influenzale che lo ha debilitato prima della sfida con il Savoia.