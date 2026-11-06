Incidente sull'autostrada A2: tir si ribalta, ferito l'autista L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Salerno

I Vigili del Fuoco della sede centrale di Salerno sono intervenuti nel tardo pomeriggio per un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A2 del Mediterraneo (Salerno-Reggio Calabria), in direzione sud, al chilometro 9 all'altezza dello svincolo di San Mango Piemonte.

?Per cause ancora in corso di accertamento, un camion motrice ha perso il controllo e si è ribaltato sulla carreggiata. Tra le ipotesi al vaglio per spiegare la perdita di controllo del mezzo vi sono un improvviso malore, un colpo di sonno o altre cause accidentali.

Giunti immediatamente sul posto, i caschi rossi hanno operato con tempestività per estrarre il conducente rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo. Il ferito è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasferito d'urgenza presso l'ospedale di Salerno. Al momento non sono ancora disponibili informazioni dettagliate sulle sue condizioni di salute.

?L'incidente sta causando temporanei rallentamenti alla circolazione stradale nella zona interessata per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto.