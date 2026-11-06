Aeroporto di Salerno, De Luca esulta: "Ottima prova, ora acceleriamo" Il sindaco bacchetta la Provincia: "Hanno un po' dormito"

"L'aeroporto di Salerno sta dando un'ottima prova". Il sindaco Vincenzo De Luca promuove lo scalo, attualmente chiamato a sostenere parte del traffico aereo campano durante la chiusura di Capodichino per i lavori di rifacimento della pista. Nel corso della sua consueta trasmissione settimanale, De Luca rivendica il merito della scelta di affidare a Gesac la gestione unitaria degli aeroporti di Napoli e Salerno.

"Gesac ha dimostrato di saper gestire Capodichino in maniera eccellente e dunque abbiamo affidato a Gesac anche la gestione dell'aeroporto di Salerno", afferma, definendo vincente l'aggregazione dell'intero sistema aeroportuale regionale sotto un'unica società. De Luca riconosce tuttavia alcuni ritardi negli interventi infrastrutturali di contorno allo scalo, in particolare sulla viabilità e sulla segnaletica.

"Abbiamo un po' dormito", ammette, spiegando che la competenza riguardava la Provincia di Salerno e che sarebbe stata finalmente espletata la gara per i lavori di sistemazione delle aree esterne. "Vediamo di accelerare i tempi", è l'invito. Intanto prosegue il percorso per la realizzazione di un ulteriore terminal nell'aeroporto, attraverso un investimento di Gesac e della Regione Campania. "Sono contento e soddisfatto, altrimenti, come ho detto ai miei concittadini, questo aeroporto di Salerno non si sarebbe aperto neanche nel 3000", conclude.