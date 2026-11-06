Salernitana, si valuta il rientro in lista di Ghiglione: Di Bari riflette Il laterale è fuori dalla lista over, il tecnico non chiude la porta

Un'opzione. La Salernitana ritorna a ragionare sulla posizione di Paolo Ghiglione. L'esterno destro è ancora in rosa, fuori dalla lista over dopo l'estate da separato in casa. Il club granata aveva sperato in una sua cessione, anche aprendo alla possibilità di una destinazione estera dopo la chiusura del mercato estivo.

Ghiglione, così come nell'era Cosmi, si è regolarmente allenato con il gruppo granata. Il club aveva immaginato un possibile rilancio quando le condizioni della caviglia Gyabuaa facevano immaginare un lungo stop. Ora Di Bari ci pensa e in conferenza stampa ha aperto ad un possibile cambio di rotta: “Si sta allenando con noi perché numericamente serve. Lo sto utilizzando come uno dei nostri. Poi c’è un discorso lista, legato ad infortunati. Se ne potrebbe riparlare con la società e valutare insieme. Se dovessi ritenerlo utile, perché no?”.