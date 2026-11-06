Cavese, il club vuole il calore della sua gente: ecco i mini-abbobamenti

Una nuova iniziativa per poter avere ancor di più il calore della propria gente in un momento topico della stagione. La Cavese tende la mano ai suoi tifosi. Da Lunedì 9 Novembre ore 17 e sino alla gara col Crotone di Domenica 15 Novembre ore 15, presso lo Store Cavese in Corso Mazzini 160 sarà possibile ancora sostenere gli Aquilotti sottoscrivendo un Mini Abbonamento per 11 delle restanti 13 gare casalinghe del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Il voucher permetterà inoltre nelle due gare nelle quali la società si riserva si attuare la “Giornata Blufoncè” di ottenere diritto di prelazione per il proprio posto nei tempi indicati in occasione di tali gare.
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* Curva Sud:90 € + 5 € di prevendita
* Distinti:140 € + 5 € di prevendita
* Tribuna Scoperta:220 € + 5 € di prevendita
* Tribuna Laterale:270 € + 5 € di prevendita
?????????????????????? ?????????????? (valido per 11 gare casalinghe):
Dai 10 ai 17 anni (non ancora compiuti) – Over 70 – Forze dell’Ordine
* Curva Sud:70 € + 5 € di prevendita
* Distinti:105 € + 5 € di prevendita
* Tribuna Scoperta:160 € + 5 € di prevendita
* Tribuna Laterale:220 € + 5 € di prevendita
Per l’acquisto dell’abbonamento intero/ridotto sarà necessario esibire un valido documento d’identità.