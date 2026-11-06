Inter U23-Salernitana, i convocati di Di Bari: poker di assenze

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Vito Di Bari ha convocato 22 calciatori per la sfida in programma domani alle 14:30 allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni Inter U23-Salernitana, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Nell'elenco di Di Bari figura di nuovo De Boer, pienamente recuperato. Poker di assenze: niente da fare per La Gumina, ancora out. Fuori anche Varela Djamanca, Djibril e Pieraccini per infortunio.
Di seguito l’elenco dei convocati:
PORTIERI: 1 Cevers, 12 Galeotti, 92 Perina;
DIFENSORI: 3 Zoia, 5 Celiento, 14 Villa, 16 Llano, 19 Capuano, 26 Heinz, 27 Del Pin, 28 Longobardi, 33 Anastasio;
CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 8 Tascone, 32 Vitale, 77 Cardoni;
ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Lescano, 11 D’Ursi, 21 Boncori, 99 Bevilacqua.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: 17 M. Djamanca, 20 La Gumina, 25 Djibril, 73 Pieraccini.