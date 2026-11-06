Inter U23-Salernitana, i convocati di Di Bari: poker di assenze

Il tecnico ritrova De Boer ma ha assenze importanti

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Salerno.  

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Vito Di Bari ha convocato 22 calciatori per la sfida in programma domani alle 14:30 allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni Inter U23-Salernitana, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Nell'elenco di Di Bari figura di nuovo De Boer, pienamente recuperato. Poker di assenze: niente da fare per La Gumina, ancora out. Fuori anche Varela Djamanca, Djibril e Pieraccini per infortunio.

Di seguito l’elenco dei convocati:

PORTIERI: 1 Cevers, 12 Galeotti, 92 Perina;

DIFENSORI: 3 Zoia, 5 Celiento, 14 Villa, 16 Llano, 19 Capuano, 26 Heinz, 27 Del Pin, 28 Longobardi, 33 Anastasio;

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 8 Tascone, 32 Vitale, 77 Cardoni;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Lescano, 11 D’Ursi, 21 Boncori, 99 Bevilacqua.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: 17 M. Djamanca, 20 La Gumina, 25 Djibril, 73 Pieraccini.

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