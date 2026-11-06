Salerno, presentato il calendario dei carabinieri: "Vicini al territorio" "Il carabiniere nasce per fare prossimità ed essere vicino al cittadino"

È stato presentato anche a Salerno il calendario storico dei carabinieri che quest'anno ha come tema 'gli sguardi che proteggono'. "È un tema molto importante per noi perché la figura del carabiniere è sempre associata alla tutela e alla presenza sul territorio", ha spiegato a margine dell'iniziativa il comandante provinciale dei carabinieri di Salerno, Andrea Corinaldesi.

"Il carabiniere nasce per fare prossimità ed essere vicino al cittadino e lo sguardo del carabiniere è proprio questo, deve controllare che i bisogni delle nostre comunità non diventino dei problemi". In pagina pagina spazio ai giovani: "È un modo per guardare e proteggere i giovani ma anche per invogliarli a intraprendere questa carriera che è importante, il nostro è un compito fondamentale, a tutela del cittadino", ha aggiunto Corinaldesi che ha poi parlato anche dei nuovi canali per la comunicazione.

"Uno dei prodotti che sono stati presentati è il nostro planning da scrivania sul quale promuoviamo i nostri canali social. Sono strumenti importanti perché diamo consigli al cittadino.

L'ultimo canale che è stato aperto è quello Whats'app, invito tutti ad iscriversi anche perché diamo consigli utili ad esempio su come difendersi dai tentativi di truffa". A tal proposito, anche in considerazione di un tentativo di truffa avvenuto nei giorni scorsi nel Salernitano, Corinaldesi ha inviato tutti "a non dare mai credito a chi chiama al telefono e in caso di dubbi, di chiamare il 112".