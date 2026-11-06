Salernitana, match da ex per Lo Schiavo: l'Inter ufficializza il dirigente In granata con De Sanctis, ora farà parte del board nerazzurro

Prima sfida ed è subito un match da ex. Simone Lo Schiavo riparte dall’Inter. L’ex dirigente della Salernitana, arrivato in granata insieme all’allora direttore sportivo Morgan De Sanctis, riparte dal ruolo di Director of Football Development, a diretto riporto del Chief Football Officer Dario Baccin. Il debutto arriverà dunque contro la Salernitana, club con il quale ha vissuto un'esperienza impotante della sua carriera. Poi il Palermo e ora l'Inter.

L’annuncio

"F.C. Internazionale Milano è felice di annunciare l’ingresso in Società di Simone Lo Schiavo, che dal 5 novembre 2026 ha iniziato ufficialmente la sua avventura in nerazzurro in qualità di Director of Football Development, a diretto riporto del Chief Football Officer Dario Baccin. Dopo una prima esperienza alla Vibonese, Lo Schiavo è stato Direttore dell’Area Scouting e poi Coordinatore tecnico del Settore Giovanile dell’A.S. Roma. In seguito, ha prima ricoperto il ruolo di Responsabile Scouting dell’U.S. Salernitana per poi entrare a far parte dell’Area Scouting del Palermo F.C.

“Simone Lo Schiavo entra a far parte del nostro club con competenza e grande entusiasmo. Il suo contributo sarà prezioso nel lavoro quotidiano all’interno dell’area sportiva. Gli diamo il benvenuto e gli auguriamo buon lavoro” ha dichiarato il Presidente e CEO Giuseppe Marotta. A Lo Schiavo va il benvenuto di tutto il Club e il migliore in bocca al lupo per il suo percorso con i nostri colori”.