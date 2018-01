Domenica ingresso gratuito all'area archeologica di Paestum A via tante iniziative per le famiglie

Domenica ingresso gratuito al Museo e all’area archeologica di Paestum.

Ecco il programma: ore 11:30 e 16:30 #FamilyLabPaestum: un viaggio per tutta la famiglia alla scoperta dell’antica storia della città di Paestum. Appuntamenti ogni prima e terza domenica del mese.

L’iniziativa dura1 ora durante la quale i partecipanti saranno guidati lungo un itinerario a tema a cui seguirà un laboratorio dove adulti, bambini e ragazzi potranno liberare la propria creatività realizzando disegni e sculture. Ogni data avrà un tema diverso, che accompagnerà la visita e il laboratorio, per esplorare e conoscere Paestum e la vita dei suoi abitanti nel corso dei secoli. Le foto delle “piccole opere” entreranno a far parte di un album dedicato “agli esploratori” che sarà possibile sfogliare on line sulla pagina Facebook del Parco Archeologico di Paestum, nella sezione dedicata all’evento (https://www.facebook.com/events/776726472511519/ ), dove si potranno lasciare commenti, pensieri… ed entrare a far parte del “libro degli ospiti”.

Costo del laboratorio: € 3,00 ogni prima domenica del mese tutti pagheranno solo il costo del laboratorio; ogni terza domenica del mese, il costo del laboratorio si aggiunge al costo del biglietto d’ingresso al museo e all’area archeologica di Paestum. Chi ha meno di 18 anni e chi è in possesso dell’abbonamento Paestum Mia pagherà solo il laboratorio.

Partecipanti: massimo 20 per turno; prenotazione obbligatoria alle mail pae.didattica@beniculturali.it o info@lenuvole.it oppure telefonando al numero 0812395653 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00; ore 10:30 appuntamento alla biglietteria del Museo per “Il Sentiero degli Argonauti”, realizzato grazie alla collaborazione di Legambiente Paestum: si tratta di una gradevole passeggiata dai templi al mare attraverso un percorso tra archeologia, storia e paesaggio. Il percorso, che da quest’anno si arricchirà anche di pannelli informativi, è di facile percorrenza ed è lungo circa 2 Km (si consigliano scarpe comode!!!)

Per info Legambiente Paestum: Pasquale Longo 3397850942 Roberto Paolillo 3663762044

Al Museo le mostre:

- “Action painting rito & arte nelle tombe dipinte di Paestum”, la mostra che resterà aperta fino al 28 febbraio 2018, è curata da Marino Niola e Gabriel Zuchtriegel

Costo del biglietto: Museo + area archeologica + mostra € 10,00 - solo mostra € 3,00. La prima domenica del mese il costo del biglietto per la mostra è di solo € 1,00

- “Le armi di Athena. Il santuario settentrionale di Paestum”, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, il Museo Archeologico Nazionale di Paestum e il Römisch-Germanisches Zentralmuseum di Mainz

Costo del biglietto: inclusa nel biglietto d'ingresso all'area archeologica e al Museo e nell'abbonamento Paestum Mia).

Orari: tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30 (emissione ultimo biglietto d’ingresso ore 18:50) 1° e 3° lunedì del mese dalle 8:30 alle 13:40 (emissione ultimo biglietto d’ingresso ore 13:00).

