Unisa Orienta 2018: parte domani la 14esima edizione Attesi 15mila studenti all'evento di orientamento di Ateneo

Da domani giovedì 1° febbraio al campus di Fisciano c'è "UnisaOrienta", la manifestazione annuale che l'Università di Salerno dedica all'orientamento in ingresso delle future matricole. Questi i numeri attesi per la nuova edizione in programma fino a venerdì 16 febbraio: 15mila studenti e 700 docenti provenienti da 110 scuole delle Regioni Campania, Basilicata, Calabria e Puglia.

Ai giovanissimi protagonisti della manifestazione l'Ateneo dedica 432 seminari di orientamento, tenuti da 300 docenti universitari e le sessioni plenarie che ogni giorno accoglieranno la platea degli studenti, con la preziosa testimonianza di un ospite del mondo della cultura, della giurisprudenza, dell'economia, dell'arte e dello sport.

Ad inaugurare la 14esima edizione di UnisaOrienta sarà Antonio Centore, procuratore della Repubblica al Tribunale di Nocera Inferiore, che aprirà la sessione plenaria in Aula Magna di Ateneo alle ore 9.00.

Dopo i saluti istituzionali del Rettore Aurelio Tommasetti e della Delegata all'Orientamento degli studenti Rosalba Normando, il Procuratore Centore dedicherà al giovane uditorio la testimonianza della propria esperienza professionale, focalizzando gli elementi valoriali ritenuti significativi nel percorso di crescita umana e professionale.

Seguirà, sempre in Aula Magna, la presentazione dell'offerta formativa dei Dipartimenti di: Studi Umanistici/DIPSUM, con la Direttrice Rosa Maria Grillo, e di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM, con il Direttore Mario Vento. Subito dopo la plenaria, le future matricole seguiranno i seminari di orientamento utili a comprendere il futuro percorso di studio, presso le aule dedicate dell'edificio B del campus.

S.B.