Unisa: al via Comitato di Garanzia per le pari opportunità Il rettore Tommasetti: "Discutere e contrastare ogni forma di discriminazione"

Questa mattina, presso la Sala Stampa “Biagio Agnes” di Ateneo, si è svolta la conferenza di presentazione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG) dell’Università di Salerno. Hanno parte all'incontro: il Magnifico Rettore Aurelio Tommasetti e la professoressa Maria Rosaria Pelizzari, Presidente del CUG.

Nel presentare e illustrare finalità e obiettivi di lavoro del Comitato, il Rettore ha dichiarato: "Discutere e contrastare ogni forma di discriminazione sul luogo di lavoro, creare le condizioni per migliorare il benessere per i lavoratori, garantire la parità di genere, sono battaglie civili che fanno parte del patrimonio valoriale della nostra comunità. Per questo nel 2014 abbiamo costituito il CUG, quale organo di garanzia di questi principi. Il Comitato si occupa di promuovere tutto l'anno iniziative, progetti, lavori di ricerca, momenti di confronto inter-istituzionale sul territorio al fine di sensibilizzare, formare e far conoscere".

La presidente del CUG, professoressa Maria Rosaria Pelizzari ha dichiarato: "Il CUG nasce per monitorare il benessere sul luogo di lavoro, affinché vivere e lavorare all'Università possa diventare il modo per stare meglio insieme. D'altronde stare in un ambiente di lavoro piacevole migliora la produttività e il benessere di ciascuno".

Al termine dell’incontro è seguito il taglio del nastro della rinnovata sede del CUG, ubicata al piano I dell’edifico Rettorato. "Ogni progetto, ogni idea ha bisogno di una casa che lo accolga - ha aggiunto il Rettore. Per questo abbiamo pensato ad un luogo fisico dedicato al CUG e che oggi abbiamo il piacere di inaugurare ufficialmente".

