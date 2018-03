Unisa: al via Startup Week – End Il format di sviluppo per l'imprenditorialità

Lunedì 19 marzo, alle ore 11.30, presso la Sala Stampa "Biagio Agnes" del campus di Fisciano (II piano, edificio Rettorato), si terrà la conferenza stampa di presentazione di Startup Week-End Salerno, il format di sviluppo per l’imprenditorialità innovativa promosso dalla multinazionale Techstars powerd by Google. L'evento, giunto alla sua seconda edizione, si terrà proprio al campus di Fisciano dal 20 al 22 aprile, ospitato presso le residenze universitarie.



I tour di Startup Weekend sono stati finora circa 2.900 ed hanno coinvolto centinaia di città in più di 150 nazioni: è la community di partecipanti più grande al mondo con più di 193.000 startupper. Alla manifestazione può partecipare chiunque (studente, ragazzo o adulto) che voglia sviluppare una propria idea di impresa o solo fare un’esperienza in un team di startupper. A questo link, insieme ad altre info dell’evento, è possibile trovare il programma di dettaglio e le modalità di iscrizione.

L'Università di Salerno è tra i partner principali dell'evento, insieme a Confindustria Salerno – Gruppo Giovani Imprenditori. L’evento è animato inoltre dall’intera comunità studentesca anche attraverso l’attivo mondo delle associazioni universitarie.

Alla conferenza stampa di presentazione di Startup Weekend 2018 prenderanno parte:

Aurelio Tommasetti, Magnifico Rettore Università di Salerno, Cesare Pianese, Delegato del Rettore al Trasferimento tecnologico, Francesco Serravalle - Stefano Esposito, Lead organizers Startup Weekend Salerno, Pasquale Sessa, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno

Nel corso dell'incontro saranno illustrati il format e il programma dell'edizione 2018, con le relative modalità di partecipazione.

S.B.