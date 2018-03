I pensionati dell’Anteas Cisl in scena per omaggiare le donne La presidente Rosmina Viscusi: “Abbiamo sensibilizzato la comunità salernitana usando l'ironia"

Grande successo per lo spettacolo teatrale "Edizione Straordinaria" messo in scena dal gruppo teatrale "I Bravi" dell'Anteas provinciale. Il testo portato in scena è di Antonella Parisi, docente del corso di teatro dell'Anteas, che ha scritto appositamente il copione in occasione della giornata della donna. Lo spettacolo si è tenuto giovedì 15 marzo all'interno del centro "La Tenda" di via Fieravecchia a Salerno, sostenuto dalla Fnp Cisl provinciale e dalla Cisl Salerno. "Sono contenta", ha detto Rosmina Viscusi, presidente dell'Anteas provinciale di Salerno.

"Abbiamo cercato di sensibilizzare la comunità salernitana a quello che è, più che mai, un tema attuale. Le donne sono un patrimonio di questa società e vanno incoraggiate. Con lo spettacolo "Edizione Straordinaria" abbiamo affrontato tematiche veramente difficili in modo leggero e ironico.

Questo grazie ad Antonella Parisi, che ha dato la possibilità agli attori di portare in scena qualcosa di veramente unico. Un ruolo importante per la riuscita dell'evento è stato svolto anche da Paolo Lista, regista di questo spettacolo insieme ad Antonella Parisi. Infine, il mio grazie va a Margherita Ascolese, Ines Barra, Teresa Caricchio, Giovanna Ciccoleri, Rosa Coppola, Giuseppina Cozzolino, Antonino Fusco, Rosita Gargano, Maria Antonietta Miglionico, Margherita Petrosino e Anna Venturelli che, insieme alla sottoscritta, hanno recitato per la prima volta in assoluta. Siamo pensionati, ma con tanta voglia di vivere".

S.B.