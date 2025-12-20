LIVE - Salernitana-Foggia, le emozioni del match dell'Arechi

Salernitana (4-3-2-1): Donnarumma; Longobardi, Matino, Golemic, Villa; Tascone, Capomaggio, Knezovic; Ferraris, Achik; Ferrari. Achik.
In panchina: Brancolini, De Boer, Quirini, Ubani, Anastasio, Iervolino, Di Vico, Boncori, Barzagli. Allenatore: Raffaele
Foggia (4-3-3): Perucchini; Morelli, Minello, Rizzo, Olivieri; Garofalo, Pazienza, Castorri; Oliva, D’Amico, Bevilaqua.
In panchina: Magro, Borbei, Fossati, Panico, Sylla, Byar, Valietti, Staver, Agnelli, Castaldi, Pellegrino, Winkelmann. Allenatore: Barilari
Arbitro: Di Cicco di Lanciano (Pandolfo/Tesi). IV uomo: Di Mario. FVS: Ferraro.
14.10 - Benvenuti alla diretta testuale di Salernitana-Foggia. Ultima dell'anno all'Arechi con la Salernitana che va a caccia dei tre punti.