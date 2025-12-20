Due mesi di eventi: si accende il Natale anche a Cava de' Tirreni Presentato il cartellone delle iniziative che andranno avanti fino al 14 febbraio

Presentate a Cava de' Tirreni le manifestazioni natalizie della VI edizione del Progetto “Il Sogno e la Luce”, un itinerario di eventi che, dal 6 dicembre 2025 al 14 febbraio 2026, intreccia arte, musica, teatro, letteratura e tradizione.

“Il programma” – ha dichiarato il sindaco, Vincenzo Servalli – “si articola in oltre due mesi di appuntamenti che, valorizzando i luoghi più significativi della città – chiese, teatri, piazze, complessi monumentali – celebrano il Natale e l’inizio del nuovo anno con una pluralità di linguaggi e forme espressive e che offrono ai cavesi ed agli ospiti appuntamenti di grande qualità, in linea con la tradizione natalizia che contraddistingue la nostra città. Ringrazio, perciò, il consigliere delegato alla Cultura, Armando Lamberti, per il suo prezioso e infaticabile impegno, nonché tutti gli Assessori e tutto l’apparato amministrativo dell’Ente per la significativa collaborazione”.

Numerosi i concerti previsti: corali, orchestre sinfoniche e orchestre scolastiche animano le chiese cittadine, con la partecipazione dell’Orchestra dei Filarmonici di Napoli (già professori d’orchestra del Teatro “San Carlo” di Napoli). Concerti augurali e spettacoli itineranti, dalla Banda di Babbo Natale al Dancing Piano Show, scandiscono le serate di dicembre. Il nuovo anno, poi, si apre, in particolare, con il tradizionale e suggestivo Concerto di Capodanno nella Chiesa di San Francesco, affidato ai Gospel Italian Singers & Ruth Whayt.

La Sala Teatro Comunale “Luca Barba” ospita rappresentazioni di grande rilievo, tra cui “Natale in Casa Cupiello”, il musical “Lo Schiaccianoci”, e la tre-giorni di eventi (16-17-18 dicembre) dedicati a Elvira Coda Notari, illustre concittadina e prima donna regista cinematografica, nell’ambito delle Celebrazioni Nazionali del 150° anniversario della nascita.

Non mancano momenti di teatro popolare e musicale, con la presenza di apprezzati artisti. Tra questi, spicca “Il Miracolo”, di e con il grande scrittore Maurizio De Giovanni, in scena domenica 4 gennaio presso la Sala del Teatro Siani.

Ancora, ad arricchire il percorso culturale, si segnalano importanti esposizioni dedicate all’arte sacra, tra cui la significativa Mostra “Il Presepe e l’Arte Sacra nella Ceramica, nella Pittura, nella Scultura e nell’Editoria”, prevista nell’ambito del “Programma di Percorsi Turistici di Tipo Culturale, Naturalistico ed Enogastronomico per la Promozione Turistica della Campania Giugno 2025 - Dicembre 2025 – POC Cultura Buongiorno, Ceramica. Un viaggio tra eccellenze, arte e moda”. Parate spettacolari e laboratori artigianali, poi, animeranno Corso Umberto I e Piazza Duomo, così come non mancheranno le iniziative sportive e ludiche, in collaborazione con il CSI.

Assume una importanza particolare l’iniziativa del grande flashmob del 25 dicembre in Corso Umberto I, sul tema “Non voltarti dall’altra parte”, il centro storico di Cava de’ Tirreni si trasformerà in un grande abbraccio collettivo dedicato alla pace con la partecipazione di decine e decine di persone in una performance teatrale lungo il corso porticato. Infine, la Notte Bianca del 5 gennaio, con il concerto dei The Kolors e, a seguire, di DJ Set e Dance, segna, anche quest’anno, uno dei momenti più attesi.

“Il Sogno e la Luce si conferma, così – dichiara il prof. Lamberti – quale contenitore culturale e comunitario di eccellenza, capace di coniugare tradizione e innovazione, memoria e creatività. La Città rinnova la propria vocazione di crocevia di arte e spiritualità, offrendo un calendario che esalta la bellezza condivisa e la partecipazione collettiva”.