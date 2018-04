Al via il progetto del restauro della tomba a camera dipinta L'opera del III secolo a.c. si trova a Pontecagnano Faiano

Presentato nella sede della Soprintendenza di Salerno, a Palazzo Ruggi, il progetto di restauro della Tomba a camera dipinta del III secolo a.C. di Pontecagnano. All'iniziativa sono intervenuti: Francesca Casule, Soprintendente ABAP di Salerno e Avellino; Mariagiovanna Riitano, Direttore del dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università di Salerno; Luigina Tomay, Direttore del Museo Archeologico di Pontecagnano; Luca Cerchiai, Professore di Etruscologia e Archeologia dell'Università di Salerno; Rosa Maria Vitola, Funzionario e responsabile del progetto Art Bonus della Soprintendenza di Salerno e Avellino; Michele Faiella, Funzionario per la Promozione e Comunicazione ? responsabile dell'Ufficio Stampa della Soprintendenza di Salerno e Avellino.

Il progetto è stato inserito nella piattaforma del Mibact di Art Bonus per il finanziamento dell'intera spesa (7.930,00 euro), chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta. L'Università di Salerno, cosi come ha dichiarato la prof.ssa Riitano, parteciperà al progetto con un contributo pari a 4 mila euro.

S.B.