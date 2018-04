Inaugurata alla Pinacoteca Provinciale "Alchimie Solari" La mostra è una reinterpretazione in chiave moderna delle suggestioni e dei miti antichi

È stata inaugurata ieri, alla presenza della professoressa Mariarosaria Vitiello, Consigliere Politico del Presidente Canfora per le Politiche Culturali, Educative e Scolastiche, la Mostra “Alchimie Solari". Opere in ceramica raku, maioliche a lustro e metalli” di Giancarlo Ianuario Solaris.

La mostra, che sarà aperta al pubblico fino al 3 giugno 2018, raccoglie i lavori dell’artista napoletano – scultore, pittore, ceramista – che reinterpreta in chiave moderna le suggestioni dei miti antichi attraverso il richiamo agli elementi naturali.

Il percorso espositivo presenta profili femminili, figure astrali, vasi, teste impreziosite da fregi di rame che sembrano trarre origine dalla misteriosa bellezza della materia e dal repertorio illimitato di forme e colori che essa può assumere.

Con l’inaugurazione della personale del Maestro Ianuario, la Provincia di Salerno rinnova l’impegno per la promozione e la valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale del territorio, accogliendo gli stimoli più interessanti ed innovativi del panorama artistico contemporaneo.

