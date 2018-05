Torna in città "Adotta un monumento" Gli alunni delle scuole si trasformano in ciceroni

Tra sabato e domenica - 26 e 27 maggio - gli alunni delle Scuole di Salerno si trasformeranno in “ciceroni” per illustrare ai visitatori le bellezze del centro storico della nostra città. Contestualmente alla visita, le scuole hanno organizzato piccoli concerti, spettacoli e mostre.

La manifestazione è stata organizzata dall’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno Eva Avossa in collaborazione con l’associazione culturale Erchemperto.



LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO

26/27 Maggio 2018





Ist. Comprensivo “Vicinanza – Pirro”

Adotta: il Museo Diocesano di San Matteo

Sabato 26 Maggio – h. 10,00/13,00 – 15,00/19,00

Domenica 27 Maggio - h. 10,00/13,00

Visita guidata





Scuola dell’Infanzia Paritaria bilingue “Piccole Orme”

Adotta: il Palazzo di Margherita da Durazzo (Museo Archeologico Provinciale) e la Chiesa di Santa Apollonia

Sabato 26 Maggio – h. 9,00/12,00

Visita guidata, laboratorio musicale e di ceramica, rievocazione storica





Ist. Comprensivo “Alfano - Quasimodo”

Adotta: la Chiesa di Sant’Anna al Porto

Sabato 26 Maggio – h. 10,00/12,00 – h. 17,00/19,00

Visita guidata

Domenica 27 Maggio – h.11,00

Concerto dell’orchestra dell’Istituto “Alfano – Quasimodo”



Ist. Comprensivo Salerno V “Ogliara”– Plesso Giovi Piegolelle – Primaria

Adotta: la Piazza Flavio Gioia e la Porta di San Matteo

Sabato 26 Maggio – h. 9,30/11,30

Visita guidata





Ist. Comprensivo Salerno V “Ogliara”– Plesso Giovi Piegolelle – Primaria

Adotta: la Chiesa di Santa Lucia

Sabato 26 maggio - h. 9,30/12,00

Visita guidata





Ist. Comprensivo Salerno V “Ogliara”- Primaria e Secondaria di I grado

Adotta: il Duomo di San Matteo e la Chiesa di Sant’Agostino

Sabato 26 Maggio - h.10,00/12,30

Visita guidata e mostra di manufatti artistici





VI Circolo Didattico - “Medaglie d’Oro”

Adotta: la Chiesa del Crocifisso

Sabato 26 Maggio – h. 9,30/13,00

Visita guidata





Convitto Nazionale - “T. Tasso”

Adotta: il Convitto Nazionale e la piazza Abate Conforti

Sabato 26 Maggio – h. 9,30/13,00

Visita guidata





Scuola Primaria Paritaria “J. J. Rousseau”

Adotta: il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana

Sabato 26 e Domenica 27 maggio – h. 9,30/12,00

Visita guidata





Ist. Comprensivo “Calcedonia” Primaria e Secondaria di I grado

Adotta: la Chiesa di San Domenico e la Congrega del Rosario

Sabato 26 Maggio – h. 9,00/13,00

Visita guidata e concerto dell’orchestra della scuola





Ist. Compr. “Giovanni Paolo II” Plesso Luciani

Adotta: la Pinacoteca Provinciale

Sabato 26 Maggio – h. 9,00/13,00 – 17,00/20,00

Visita guidata





Ist. Compr. “Giovanni Paolo II”

Adotta: il Duomo di San Matteo

Sabato 26 Maggio – h. 9,00/13,00 Plesso Alemagna

Domenica 27 Maggio – h.17,00/20,00 Plesso Pirone

Visita guidata





Ist. Compr. “Giovanni Paolo II” Scuola Secondaria di I grado Torrione Alto

Adotta: la Chiesa di San Michele Arcangelo

Sabato 26 Maggio - h. 10,00/13,00 – 17,00/19,00

Visita guidata in italiano, inglese, francese e spagnolo





Ist. Compr.“Rita Levi Montalcini”- Secondaria di I grado

Adotta: il Museo della Ceramica “Tafuri”

Sabato 26 Maggio – h. 10,00/13,00 – h. 17,00/20,00

Domenica 27 Maggio – h. 17,00/20,00

Visita guidata

Domenica 27 Maggio h.19,00

Concerto dell’orchestra della Scuola presso l’Arco Catalano





I. C. San Tommaso D’Aquino

Adotta: il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana

Sabato 26 maggio h.10,00/13,00 – h. 17,00/19,00

Visita guidata





I. C. “Rita Levi Montalcini”

Adotta: la Chiesa di Sant’Agostino e il Palazzo

Sabato 26 Maggio – h. 16,30/19,30

Domenica 27 Maggio – h. 10,30/12,30

Visita guidata





Liceo Statale “Regina Margherita”

Adotta: il Museo Papi

Sabato 26 – h 11,00/13,00 – h. 16,00/18,00

Visita guidata





Scuola Secondaria di I grado “N. Monterisi”

Adotta: la Chiesa e il Quadriportico di Santa Maria delle Grazie

Sabato 26 Maggio – h.10,00/12,30

Visita guidata e rappresentazione storica





Scuola del Mediterraneo

Adotta: la Piazza e la Fontana di Largo Campo, il complesso monumentale di San Pietro a corte

Sabato 26 Maggio – h. 9,30 /13,00 – h.15,30/20,00

Domenica 27 Maggio – h. 9,30/13,00

Visita guidata





Scuola Primaria Paritaria “R. Agazzi”

Adotta: il Quadriportico del Duomo di San Matteo

Sabato 26 Maggio – h. 9,00/13,30

Domenica 27 Maggio – h. 9,30/13,30

Visita guidata, mostre di ceramica, disegno e pittura,

esposizione di una copia dell’Exultet e di una copia della porta di bronzo realizzata con la tecnica dello sbalzo





I.S.I.S. “Giovanni XXIII”

Adotta: la Chiesa di Santa Maria de Lama e la Chiesa del Crocifisso

Sabato 26 Maggio - h.10,00/13,00 – h.17,00/19,00

Domenica 27 Maggio – h. 17,00/19,00

Visita guidata





Liceo Scientifico “F. Severi”

Adotta: il Duomo di San Matteo

Sabato 26 Maggio – h. 9,00/13,30 – 16,00/19,00

Visita guidata in italiano e inglese, ricostruzione degli ambienti interni del Duomo in 3D





I.T.T. “B. Focaccia”

Adotta: il Giardino della Minerva

Sabato 26 Maggio – h. 9,00/12,30 – h. 16,30/19,00

Domenica 27 Maggio – h. 10,00/12,30 – h. 16,30/19,00

Visita guidata e rappresentazione storico-teatrale-musicale - Spettacolo serale.

Percorso tattile olfattivo del primo terrazzamento con l’ausilio di due piantine in rilievo realizzate dalla Fondazione Sinapsi di Cava de’ Tirreni





Liceo Artistico “Sabatini - Menna”

Adotta: il Conservatorio Ave Gratia Plena

Sabato 26 e Domenica 27 Maggio – h. 9,30/12,30 - h.16,30/19,00

Visita guidata e mostra di manufatti artistici





I.I.S. “F. Trani”

Adotta: la Chiesa dell’Addolorata

Sabato 26 Maggio – h. 10,00/13,00

Domenica 27 Maggio – h. 10,00/13,00

Visita guidata, mostra di disegni ed esposizione di abiti





Liceo Scientifico “G. Da Procida”

Adotta: la Chiesa di San Giorgio

Sabato 26 h. 9,00/13,00 – 16/19

Domenica 27 Maggio – h. 9,00/13,00

Visita guidata





I.I.S. “Genovesi - Da Vinci”

Adotta: l’Archivio di Stato e la Cappella di San Ludovico

Sabato 26 maggio h. 10,00/13,00 – 16,00/19,00

Visita guidata in italiano e inglese





Liceo Statale “Alfano I”

Adotta: la chiesa di Santa Apollonia

Sabato 26 e Domenica 27 Maggio – h. 9,30/19,30

Visita guidata e concerto dell’orchestra della Scuola



