Unisa: scala la classifica NTU 2018 Per la prima volta nella Top500 delle università mondiali

Unisa per la prima volta nella top 500 delle università mondiali. Pubblicata la classifica NTU 2018, elaborata dalla National University di Taiwan e finalizzata a valutare le università mondiali in base alla loro produzione scientifica e all'impatto delle loro pubblicazioni.

Il Ranking NTU è una classifica di riferimento per le università dedite alla ricerca. L’analisi è interamente basata sulla valutazione della quantità e della qualità di articoli scientifici, che riflettono le prestazioni accademiche da tre punti di vista: produttività della ricerca, impatto della ricerca ed eccellenza della ricerca.

Quest’anno l’Università di Salerno entra per la prima volta nella Top 500 delle università mondiali prese in esame, collocandosi al 468° posto e recuperando posizioni rispetto allo scorso anno, quando era collocata nel range 501-600.

“Orgogliosi di attestarci e migliorare il nostro posizionamento in questa nuova classifica internazionale – dichiara il rettore Aurelio Tommasetti. L’elaborazione della National University di Taiwan è particolarmente focalizzata sull’attività di ricerca accademica ed evidenzia per il nostro Ateneo punteggi particolarmente positivi per gli indicatori “Current Citations”, ovvero il numero di citazioni nell’anno corrente, e “H-Index”, la quantità di pubblicazioni che hanno avuto almeno H citazioni ciascuna”.

Nel complimentarsi per la “straordinaria performance” dell’Ateneo, NTU comunica risultati particolarmente positivi per la ricerca scientifica prodotta nei settori della Computer Science (211esimi al mondo), Ingegneria Civile, Meccanica e Chimica.

S.B.