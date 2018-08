Paestum: visite fino alle 22.30 a Museo e Templi Ancora tanti appuntamenti ed eventi

Ancora tanti appuntamenti a Paestum, giovedì 30 e venerdì 31 agosto si potranno visitare il Museo e l’area archeologica fino alle 22:30 e domenica 2 settembre ingresso gratuito per tutti.

Ecco il programma dettagliato:

giovedì 30 agosto

• Apertura straordinaria del Museo e dell’area archeologica fino alle 22:30, ultimo biglietto 21:50

• #FamilyLabPaestum: laboratori per famiglie all’interno del Museo alle ore 18:00 e 19:30, dedicati alla mostra “L’immagine invisibile. La tomba del Tuffatore”. Prenotazione obbligatoria alle mail pae.didattica@beniculturali.it o info@lenuvole.com oppure telefonando al numero 0812395653 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00.

• Visite guidate alla mostra “L’immagine invisibile. La tomba del Tuffatore” alle ore 19:30 e 20:30; l’appuntamento è all’ingresso del Museo, l’iniziativa è inclusa nel biglietto d’ingresso e nell’abbonamento PaestumMia.

venerdì 31 agosto

• Ultimo appuntamento con I Venerdì dei depositi alle ore 10.00, 12.00 e 14.00, visite in italiano e in inglese alla scoperta dei segreti del museo. Per info e prenotazioni tel. 0828/811023 o mail: pae.fruizione@beniculturali.it

• Apertura straordinaria del Museo e dell’area archeologica fino alle 22:30, ultimo biglietto 21:50

domenica 2 settembre INGRESSO GRATUITO PER TUTTI

• Museo e area archeologica aperti dalle 8:30 fino alle 19:30, ultimo biglietto 18:50

• Il Sentiero degli Argonauti, passeggiata dai templi al mare attraverso un percorso tra archeologia, storia e paesaggio con Legambiente Paestum; alle ore 10:30 appuntamento alla biglietteria del Museo. Il percorso, di facile percorrenza, è di circa 2 Km (si consigliano scarpe comode!!!) Per info Legambiente Paestum: Pasquale Longo 3397850942 Roberto Paolillo 3663762044

• #FamilyLabPaestum: laboratori per famiglie all’interno del Museo alle ore 11:30 e 16:30, dedicati alla mostra “L’immagine invisibile. La tomba del Tuffatore”. Prenotazione obbligatoria alle mail pae.didattica@beniculturali.it o info@lenuvole.comoppure telefonando al numero 0812395653 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00.

Tutti i giorni:

• Paestum Viva – tutti i giorni esclusi i lunedì: laboratori di Musiche, danze e musicoterapia tra i templi di Paestum per grandi e bambini.

• Suoni e musiche della natura, della preistoria e dell'antichità

Un incontro di un'ora dove bambini e ragazzi possono sperimentare gli strumenti della natura e della preistoria, dalle pietre sonore fino alla mitica cithara greca.

Tutti i giorni (escluso il lunedì) ore 12:00 presso il Museo

ingresso gratuito

• L'incanto della chitara: musicoterapia

Ascolto della chitara, il mitico strumento dal potere terapeutico delle muse, in grado di "armonizzare" il corpo, la mente e la voce. Un bagno sonoro capace di intonare l'anima all'eterno incanto.

Tutti i giorni (escluso il lunedì) ore 17:00 presso l'Area Archeologica

ingresso € 5,00

• Il potere dei suoni acuti

Gli studi di psicoacustica hanno dimostrato che i suoni acuti armoniosi attivano le funzioni cerebrali, favoriscono la ricerca e mantengono allenato l'apparato uditivo.

Sperimentiamo le proprie orecchie: dall'antico sistro egizio ai cimbali della dea Cybele e ai campanellini con straordinarie frequenze.

Tutti i giorni (escluso il lunedì) ore 18:00 presso il Museo

ingresso € 5,00

• Pitagora gustatio

Alla riscoperta dell'antica salutare alimentazione vegetariana, accompagnata da un racconto di musico-archeologia, recitazioni e danza. Un banchetto raccontato.

Prenotazione obbligatoria - presso il giardino del Museo

Info e prenotazioni: waltermaioli@soundcenter.it, +39 3289050792 / +39 3272297213 oppure direttamente al Museo.

S.B.