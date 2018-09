Capodanno Bizantino. Valentina Stella per l'ultimo concerto “Sulle Onde del Mediterraneo”. Gli appuntamenti dei prossimi mesi

La voce antica di Napoli, Valentina Stella, darà vita e ritmo al terzo dei concerti collegati alla diciottesima edizione del Capodanno Bizantino. Giovedi 27 settembre 2018 alle ore 21.00 in Piazza Municipio c'è l'ultimo degli appuntamenti di settembre che hanno avuto come protagonisti artisti che rispecchiano il tema scelto per il Capodanno Bizantino: “Sulle Onde del Mediterraneo”.

Dopo i ritmi mediterranei di Tullio De Piscopo e Fiorenza Calogero, Valentina Stella metterà in musica ad Amalfi un concerto che propone il sound di una delle rive più note del Mare Nostrum, quella Napoli chiusa tra il blu del mare e il verde del Vesuvio che dal mare trae tanta della sua cultura, anche quella musicale. Valentina Stella è una delle interpreti più classiche della tradizione musicale e culturale partenopea. Sulle colonne di Repubblica, lo scrittore nocerino Domenico Rea scrisse: “La bruna voce di Valentina Stella che ricorda in una maniera impressionante quella di Gilda Mignonette e che è la vera scoperta di questo Novecento, è capace di immergersi nel mondo plebeo con un senso di vittoria. La sua è una voce, in dialetto si direbbe abbrucata, cupa, malinconica e capace di violenza e redenzione. Essa porta tutto il peso delle angherie che subì per secoli la gente dei bassi”.

Quella per la musica è una passione ereditata dal padre Ernesto Iorio, noto interprete della “posteggia”, con il quale ha mosso i primi passi. Nel corso della sua lunga carriera, che l'ha vista tra l'altro ospite fissa degli spettacoli del Bagaglino, interprete principale dello spettacolo di successo mondiale“Novecento Napoletano” affianco a Marisa Laurito, voce che scandisce i momenti salienti del film “Benvenuti al Sud” con la canzone “Passione Eterna”, ha tracciato una strada importante nel mondo della canzone partenopea.

Dopo il concerto di Valentina Stella, gli eventi del Capodanno Bizantino continueranno nei mesi a venire con una serie di convegni a cura di Mediateur. Incontri e tavole rotonde durante i quali si punterà l'attenzione sui paesaggi culturali e sulla rete dei musei del mare.

Il Capodanno Bizantino, organizzato dal Comune di Amalfi, in collaborazione con il Comune di Atrani e il Centro di Cultura e Storia Amalfitana, è finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POC Campania 2014/2020 - “Iniziative promozionali sul territorio regionale”.

S.B.