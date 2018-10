Paestum: domenica ingresso gratuito per tutti Tante iniziative in programma e la Mostra del Tuffatore

Domenica 7 ottobre a Paestum c’è l’ingresso gratuito per tutti con tante iniziative e ultimo giorno per visitare la mostra dedicata al cinquantesimo dalla scoperta della celeberrima Tomba del tuffatore.

Ecco il programma delle iniziative:

Il Sentiero degli Argonauti, passeggiata dai templi al mare attraverso un percorso tra archeologia, storia e paesaggio con Legambiente Paestum; alle ore 10:30 appuntamento alla biglietteria del Museo. Il percorso, di facile percorrenza, è di circa 2 Km. Per info Legambiente Paestum: Pasquale Longo 3397850942 - Roberto Paolillo 3663762044

#FamilyLabPaestum alle ore 11:30 e 16:30: un viaggio per tutta la famiglia alla scoperta dell’antica storia della città di Paestum! In occasione della mostra “L’immagine invisibile. La tomba del Tuffatore”, il laboratorio si è arricchito di una nuova attività: “FACCIAMO UN’ARTE!!!” che termina questa domenica. Siete pronti a trascorrere un po' di tempo in compagnia di una comitiva davvero fuori dal comune? Con Dioniso, birbante tentatore sempre in vena di brindare, Orfeo, ben felice di allietare con dolci note il vostro percorso e una schiera di altri personaggi che danzano e, qualche volta, alzano un po' il gomito, ci prepareremo ad incontrare il nostro ospite d’onore, il Tuffatore, che vi aspetta sospeso nella posa che lo ha reso celebre!

L’iniziativa dura circa 1 ora durante la quale i partecipanti avranno l’occasione di conoscere i personaggi raffigurati sulle opere in esposizione e di partecipare a un laboratorio dove adulti, bambini e ragazzi potranno liberare la propria creatività all’aperto, nei pressi della fontana Carlo Alfano, realizzando dei disegni a tema. Le foto delle “piccole opere” entreranno a far parte di un album dedicato “agli esploratori” che sarà possibile sfogliare on line sulla pagina Facebook del Parco Archeologico di Paestum, nella sezione dedicata all’evento (https://www.facebook.com/events/776726472511519/ ), dove si potranno lasciare commenti, pensieri… ed entrare a far parte del “libro degli ospiti”.

Info laboratori:

I laboratori si ripeteranno ogni prima e terza domenica del mese sempre alle ore 11:30 e 16:30. Costo del laboratorio: € 3,00 - ogni prima domenica del mese tutti pagheranno solo il costo del laboratorio; ogni terza domenica del mese, il costo del laboratorio si aggiunge al costo del biglietto d’ingresso al museo e all’area archeologica di Paestum. Chi ha meno di 18 anni e chi è in possesso dell’abbonamento Paestum Mia o chi ha adottato un blocco pagherà solo il laboratorio. Partecipanti: massimo 20 per turno; prenotazione obbligatoria alle mailpae.didattica@beniculturali.it o info@lenuvole.com oppure telefonando al numero 0812395653 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00

Festival delle mongolfiere, organizzato dall’Associazione Vivere Paestum, una grande festa che offre la possibilità di poter sorvolare l’area dei templi con voli in mongolfiera vincolati e liberi. Per tutte le info scrivere a: viverepaestum@libero.it.

