Unisa: presentata la nuova Guida multilingue "L'internazionalizzazione è la nostra felice ossessione” a dirlo il rettore Aurelio Tommasetti

In Sala Stampa “Biagio Agnes” è stata presentata la nuova Guida all’Università degli Studi di Salerno a.a. 2018/19. Giunta alla sua quindicesima edizione e realizzata in circa 25.000 copie annue, la Guida all’Ateneo è multilingue, redatta oltre che in italiano, anche in inglese, spagnolo e cinese.

"L'internazionalizzazione è la nostra felice ossessione - ha dichiarato il rettore Aurelio Tommasetti. Disporre di strumenti di comunicazione multilingue, in grado di presentare e promuovere all'esterno i nostri Campus è, dunque, fondamentale. E' importante fare le cose, concretizzare i progetti pianificati ma anche comunicarli. Lo strumento della Guida dello Studente è importante per i nostri nuovi iscritti, per le famiglie, per tutti coloro che vivono il campus, per quelli che vorranno viverlo. Quest'anno stiamo registrando un'ulteriore crescita degli immatricolati. Segno della percezione della bontà delle politiche implementate per gli studenti, del miglioramento della nostra reputazione, grazie anche ai nuovi ranking internazionali in cui siamo entrati, nonché del potenziamento dei servizi offerti all'utenza. La Guida raccoglie e descrive tutto questo, illustrando l'offerta formativa e di servizi dell'Ateneo. E' multilingue e multimediale, collegata al video di presentazione del campus, anch'esso in quattro lingue".

La professoressa Rosalba Normando, Delegata all'Orientamento, ha aggiunto: "Consentire agli studenti di orientarsi nel Campus. Questo è l'obiettivo della Guida, curata ogni anno dal Centro di Ateneo per l'Orientamento ed il Tutorato. Formazione, strutture, servizi e informazioni utili: sono queste le quattro sezioni in cui si articola il documento. E quest'anno c'è una novità, una sezione in più, che è quella dedicata all'Arte in Campus e che raccoglie tutte le opere di arte e di architettura presenti nel nostro Ateneo".

La versione 2018/19 è, arricchita e integrata da contenuti multimediali (scaricabili tramite l’apposita App "Guida UNISA"), che, attraverso immagini, filmati e commenti audio, consentono agli utenti di esplorare liberamente le informazioni e di approfondire la conoscenza delle risorse che offre l’Ateneo salernitano, con particolare riguardo all’offerta didattica, alla vita del campus, alle strutture e ai servizi disponibili, alle attività culturali e sportive.

In chiusura dell'incontro è stato presentato il nuovo video di Ateneo a.a. 2018/19.

Sara Botte