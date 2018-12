Giffoni-Matera, sinergia sull'asse Campania-Basilicata Protocollo d'intesa con Sant'Angelo le Fratte e la fondazione Film commission lucana

Contribuire alla formazione culturale dei ragazzi, offrire supporti ai docenti grazie all’incontro tra arte, letteratura e cinema, sviluppare la creatività degli studenti ma anche potenziare la conoscenza del patrimonio culturale e artistico condiviso, rafforzando l’immagine delle Regioni Campania e Basilicata quale punto di riferimento turistico.

Sono alcuni degli ambiziosi programmi che si pone il protocollo d’intesa recentemente siglato tra Giffoni Experience, la fondazione “Matera Basilicata 2019”, la fondazione Lucana Film Commission e il Comune di Sant’Angelo le Fratte. Obiettivo, avviare una stretta collaborazione per attività di promozione, visite guidate, attività formative e laboratoriali e scambio di informazioni. Un lavoro che andrà in scena non solo nel mese di luglio, durante lo svolgimento del festival internazionale per ragazzi, ma anche nel corso dell’anno scolastico.

Una stretta sinergia nella quale ognuno degli Enti coinvolti sarà impegnato, a seconda delle proprie competenze e specificità, nella redazione di progetti formativi, l’organizzazione delle attività programmate fino al 31 luglio 2021.

La sigla del protocollo con l’egida di “Noi management”, è avvenuta a Giffoni alla presenza del presidente di Giffoni Experience Pietro Rinaldi, del presidente della Fondazione Matera 2019 Salvatore Adduce, di Paride Leporace per la fondazione Lucana film commission e del sindaco Michele Laurino segna un passo avanti significativo nel rafforzamento della partenership per un appuntamento che ormai ha travalicato non solo i confini locali e nazionali, per approdare ad una stabile vetrina internazionale. Attraverso questo passaggio, il festival di Giffoni si rafforza ancora di più e continua in quel percorso di crescita e sinergia istituzionale decisivo per rendere sempre più solido l'attesissimo appuntamento estivo, seguito in tutto il mondo.

Redazione Salerno