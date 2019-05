"Festa dei musei", sabato a Paestum ingresso a 1 euro Un ricco cartellone di eventi: aperti anche i depositi con reperti non esposti al pubblico

Sabato 18 maggio è la “Festa dei musei”, un evento nazionale organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali con il patrocinio del Consiglio d’Europa e dell’Icom, che in serata celebra la “Notte europea dei musei”, dalle 19:30 alle 22:30. Il tema di quest’anno è “Musei come hub culturali: il futuro della tradizione”. Un'occasione che vedrà coinvolto anche il museo di Paestum. Fin dalla mattina, il programma pestano è ricco di eventi, laboratori e appuntamenti didattici per bambini, ragazzi, ma anche adulti e amplia la sua offerta culturale con un’apertura straordinaria serale del museo e del Santuario Meridionale, al costo simbolico di ingresso di 1 euro. In serata, visite guidate tematiche all'ombra dei colonnati.

Non solo: aggiungendo un altro euro, i visitatori potranno scendere nei depositi e scoprire il "dietro le quinte" del museo archeologico. Il personale del parco porterà in scena il racconto di una tomba lucana e del suo corredo per far conoscere le varie strade che un pezzo archeologico può percorrere, non esaurendo la sua vita nella sola esposizione museale. La visita guidata richiama l’iniziativa “Il Museo dietro le quinte”, in calendario tutti i pomeriggi, tranne il lunedì, al parco archeologico di Paestum.

Non mancheranno inoltre gli appuntamenti nell’area archeologica, con visite guidate gratuite nel Santuario Meridionale, utilizzando il percorso illuminato che conduce al Tempio di Nettuno e arriva fin dentro alla Basilica.