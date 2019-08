Lo scrittore Antonio Scurati cittadino onorario di Ravello Lo stabilirà il consiglio comunale del borgo della Divina

Lo scrittore Antonio Scurati sarà proclamato cittadino onorario di Ravello. Lo stabilirà il Consiglio Comunale della Città della Musica convocato in sessione straordinaria per sabato 24 agosto alle 11 a Palazzo Tolla. Il riconoscimento al vincitore della 73esima edizione dello Strega, il premio letterario più importante d'Italia, col suo "M. Il figlio del secolo" (Bompiani), primo volume di una trilogia in cui viene ricostruita la vita di Mussolini, ha un forte legame con Ravello da quando era ragazzo. Vi trascorre le vacanze nella casa di famiglia a San Pietro alla Costa.